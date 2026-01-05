menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Athletico amplia contrato de Odair Hellmann até o fim de 2026

Treinador tinha acordo com o Furacão até maio

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 05/01/2026
18:31
Odair Hellmann Athletico
imagem cameraOdair Hellmann renova com o Furacão após acesso à Série A. Foto: Robson Mafra/AGIF/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Athletico anunciou nesta segunda-feira (5) a renovação de contrato do técnico Odair Hellmann, 48 anos. O comandante ampliou o acordo com o Furacão de maio até dezembro de 2026.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Odair Hellmann e o Furacão já tinham encaminhado a renovação durante dezembro do ano passado. O treinador pretendia ampliar o vínculo até 2027, mas cedeu nas últimas conversas com o presidente Mario Celso Petraglia.

Esse movimento foi necessário por conta das mudanças do calendário, anunciadas pela CBF em outubro. O Brasileirão, por exemplo, começará no final de janeiro, e as partes decidiram ampliar o acordo para planejar a temporada.

continua após a publicidade

Além disso, o técnico rubro-negro foi procurado pelo mercado. O Internacional, por exemplo, tentou contratá-lo em duas ocasiões: após a demissão de Roger Machado e ao fim da Série A.

Além do Inter, clubes da Arábia Saudita também o sondaram. Nenhum deles, contudo, realizou proposta formal.

Odair Hellmann no Athletico

Contratado em maio, na vaga de Maurício Barbieri, Odair Hellmann viveu altos e baixos. O Athletico chegou a ficar sete jogos sem vencer na temproada, mas se recuperou no segundo semestre e terminou na segunda colocação da Série B.

continua após a publicidade

Já na Copa do Brasil, o Furacão parou nas oitavas de final para o Corinthians. No torneio mata-mata, ele assumiu na terceira fase e passou pelo São Paulo antes da eliminação.

No comando rubro-negro, Odair Hellmann fechou o ano com 17 vitórias, sete empates e 10 derrotas em 34 jogos. O aproveitamento foi de 56,8%.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

O Athletico estreia no Campeonato Paranaense contra o Andraus na quinta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, com o time de aspirantes. O elenco principal só deve jogar o estadual no clássico Atletiba, pela quarta rodada, em 17 de janeiro.

No Brasileirão, o Furacão encara o Internacional, no Beira-Rio, em 28 ou 29 de janeiro. Na Copa do Brasil, a equipe entra direto na quinta fase, programada para abril.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias