Athletico amplia contrato de Odair Hellmann até o fim de 2026
Treinador tinha acordo com o Furacão até maio
O Athletico anunciou nesta segunda-feira (5) a renovação de contrato do técnico Odair Hellmann, 48 anos. O comandante ampliou o acordo com o Furacão de maio até dezembro de 2026.
Odair Hellmann e o Furacão já tinham encaminhado a renovação durante dezembro do ano passado. O treinador pretendia ampliar o vínculo até 2027, mas cedeu nas últimas conversas com o presidente Mario Celso Petraglia.
Esse movimento foi necessário por conta das mudanças do calendário, anunciadas pela CBF em outubro. O Brasileirão, por exemplo, começará no final de janeiro, e as partes decidiram ampliar o acordo para planejar a temporada.
Além disso, o técnico rubro-negro foi procurado pelo mercado. O Internacional, por exemplo, tentou contratá-lo em duas ocasiões: após a demissão de Roger Machado e ao fim da Série A.
Além do Inter, clubes da Arábia Saudita também o sondaram. Nenhum deles, contudo, realizou proposta formal.
Odair Hellmann no Athletico
Contratado em maio, na vaga de Maurício Barbieri, Odair Hellmann viveu altos e baixos. O Athletico chegou a ficar sete jogos sem vencer na temproada, mas se recuperou no segundo semestre e terminou na segunda colocação da Série B.
Já na Copa do Brasil, o Furacão parou nas oitavas de final para o Corinthians. No torneio mata-mata, ele assumiu na terceira fase e passou pelo São Paulo antes da eliminação.
No comando rubro-negro, Odair Hellmann fechou o ano com 17 vitórias, sete empates e 10 derrotas em 34 jogos. O aproveitamento foi de 56,8%.
O Athletico estreia no Campeonato Paranaense contra o Andraus na quinta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, com o time de aspirantes. O elenco principal só deve jogar o estadual no clássico Atletiba, pela quarta rodada, em 17 de janeiro.
No Brasileirão, o Furacão encara o Internacional, no Beira-Rio, em 28 ou 29 de janeiro. Na Copa do Brasil, a equipe entra direto na quinta fase, programada para abril.
