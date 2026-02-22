Cristian Medina desembarca no Rio e celebra vinda ao Botafogo: 'Contente'
Meia argentino assinou com o Botafogo até 2029
Cristian Medina desembarcou no Rio de Janeiro, neste domingo (22), após ter sido anunciado pelo Botafogo, na última sexta-feira (20). O jogador argentino, alvo antigo da diretoria alvinegra, é tratado como a aquisição de peso para a temporada de 2026. Ele e seu estafe aguardavam apenas o fim do transfer ban, o que foi resolvido no início do mês.
Ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, Medina parou para falar com a BotafogoTV. O meia argentino celebrou a vinda ao Botafogo e mostrou animação em estrear com a camisa do Fogão.
— Contente e com muita expectativa. Estou muito ansioso para vestir a camisa e já disputar posição — afirmou.
Cristian Medina no Botafogo
Depois de algumas rodadas de negociações, entrave, reviravolta e finalmente um acordo, o Botafogo anunciou a contratação do volante Cristian Medina, que rescindiu com o Estudiantes e assinou até o fim de 2029. O argentino de 23 anos chega ao clube como principal contratação da primeira janela.
Medina era um sonho antigo da SAF comandada por John Textor, que chegou a ter negociações pela chegada do jogador em 2023. Na época, as tratativas foram interrompidas por Riquelme, presidente do Boca Juniors, onde Cristian foi revelado.
Em suas temporadas no futebol argentino, o volante disputou 160 jogos pelo Boca Juniors, com nove gols e 11 assistências, e 48 pelo Estudiantes, com três assistências. Medina tem passagens por todas as categorias de base da seleção de seu país desde o sub-16, e cinco jogos pela seleção principal desde a estreia em 2024.
Botafogo paga pouco pela estrela argentina
Tratado como grande promessa e prospecto ao futebol europeu em curto prazo, Cristian Medina custou 100 mil dólares aos cofres da SAF. O valor baixo se deu pelo fato de o atleta ter seus direitos ligado a um grupo de empresários, que seguiram os mesmos moldes para tirá-lo do Boca Juniors e colocá-lo no Estudiantes.
Essa é a primeira assinatura do Botafogo no ano com uma peça que chega para assumir o protagonismo. Antes, a SAF anunciou as contratações do zagueiro Ythallo, do lateral-esquerdo Jhoan Hernández, dos meias Wallace Davi e Edenilson, e do atacante Lucas Villalba.
