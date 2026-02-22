Após a vitória do Fluminense sobre o Vasco no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Freytes falou sobre o erro em jogada ensaiada que resultou na expulsão de Bernal. O zagueiro foi quem finalizou e deu contra-ataque para o adversário.

No lance, aos 18 minutos do segundo tempo, Freytes era o último homem e finalizou uma bola rolada por Renê. A bola rebateu e sobrou para Adson com campo aberto. Bernal teve que cometer a falta. O volante foi expulso e está fora do jogo da volta.

— Cometemos um erro que nos deixou com 10 quando estávamos sendo superiores. A expulsão de Bernal foi causada por um mal entendido na bola parada, se a bola era para mim ou para outro. Há uma jogada que treinamos que a bola vem para mim. Era outra jogada, mas houve uma confusão. No último minuto, Renê me avisou que era para mim porque não conseguiu ajeitar a jogada. Erramos na decisão e isso serve de aprendizagem, para que sigamos crescendo como equipe. Era outra jogada. Temos que melhorar algumas coisas, detalhes. Estamos bem — disse Freytes.

O lance também foi comentado pelo auxiliar de Zubeldía, na coletiva de imprensa. Cuberas assumiu o posto de Zuba, que foi expulso ainda na primeira etapa, por reclamação.

— A jogada terminou daquela forma o adversário obrigou a interromper. Era uma transição com possibilidade clara de gol. Foi uma jogada que tínhamos preparado como situação de gol e que saiu muito bem. Nessa ação, ficamos um pouco abertos, algo que obviamente precisamos corrigir, e infelizmente terminou com a expulsão do lateral.

Vitória do Fluminense

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor chegou a ter Facundo Bernal expulso no meio do segundo tempo, mas conseguiu segurar o resultado e leva a vantagem para a segunda partida. O gol da vitória tricolor foi marcado por Kevin Serna ainda no primeiro tempo.

O que vem por aí?

Antes do jogo da volta, que acontece no próximo domingo (1), as duas equipes têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira (26), enquanto o Tricolor encara o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (24).

