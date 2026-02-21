Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), às 18h (de Brasília), pela primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo VAS FLU Semifinal - ida Campeonato Carioca Data e Hora domingo, 22 de fevereiro de 2026 Local São Januário Árbitro Jodis Nascimento de Souza Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho Var Carlos Eduardo Nunes Braga Onde assistir

Como chegam Vasco e Fluminense para o confronto?

O Gigante da Colina chega para a partida extremamente pressionado e vê no clássico a oportunidade de recuperar a confiança da torcida. Nesta semana, a equipe perdeu Philippe Coutinho, camisa 10 e capitão da equipe, que pediu sua rescisão contratual. O treiandor Fernando Diniz também terá o desfalque de Thiago Mendes, que sofreu uma lesão no joelho e desfalca a equipe.

Ao contrário do Vasco, o Fluminense chega em alta para a partida. Em 2026, o Tricolor soma apenas uma derrota em 10 partidas, com oito vitórias e um empate, números que reforçam o bom início de temporada. Para o confronto, Hércules e Arana, recuperados de suas lesões, treinaram durante a semana e podem ir para o banco de reservas.

Confira as informações do jogo entre Vasco x Fluminense

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Rojas (Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy