As semifinais do Paulistão estão definidas. Após um final de semana recheado de jogos decisivos, os torcedores conheceram os semifinalistas do campeonato estadual. Intruso no meio dos gigantes, o Novorizontino irá enfrentar o Corinthians em busca de uma vaga na final. Do outro lado da chave, acontecerá o Choque-Rei, entre Palmeiras e São Paulo.

Novorizontino x Corinthians

Dono da melhor campanha da competição, o Novorizontino receberá o Corinthians para disputa de uma vaga na final do Paulistão deste ano. Nas quartas de final, o Tigre do Vale bateu o Santos em duelo equilibrado no estádio Jorge Ismael de Biasi, o "Jorjão". Léo Naldi foi o autor do gol da classificação no último lance da partida. Já o Corinthians, passou por uma batalha para conseguir a vaga na semifinal. O Alvinegro saiu atrás do placar e sofreu durante praticamente o jogo inteiro para infiltrar na defesa da Portuguesa. Já nos minutos finais do jogo, Vitinho empatou o confronto e levou a decisão para os pênaltis. Foi quando brilhou a estrela de Hugo Souza, que defendeu duas cobranças e colocou o Corinthians na semifinal.

Hugo Souza foi herói da classificação do Corinthians no Paulistão (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Palmeiras x São Paulo

A segunda semifinal do Paulistão será entre Palmeiras e São Paulo. A equipe comandada por Abel Ferreira chegou a semifinal após golear o Capivariano por 4 a 0 na Arena Barueri. Sob o comando de Vitor Roque, que anotou dois gols, o Alviverde venceu com tranquilidade e garantiu vaga em mais uma semifinal de Campeonato Estadual. Por outro lado, o São Paulo conquistou a vaga na semifinal após um duelo emocionante contra o Red Bull Bragantino. O Tricolor chegou a abrir 2 a 0 de vantagem, mas viu o Massa Bruta diminuir e sufocar até o final do confronto.

Calleri, do São Paulo, protege a bola de Juninho Capixaba, do Bragantino, em confronto válido pelo Paulistão (Foto: Luis Moura/Gazeta Press)

Quando serão as semifinais do Paulistão?

Segundo o regulamento da Federação Paulista, a previsão é de que os confrontos sejam realizados no próximo domingo (1° de março). No entanto, há a expectativa de que ocorra uma semifinal em cada dia — por exemplo, Novorizontino x Corinthians seria no sábado (28 de fevereiro) e Palmeiras x São Paulo no domingo (1° de março) e vice-versa.

