Semifinais do Paulistão: Novorizontino encara Corinthians; Palmeiras enfrenta São Paulo
Dos quatro grandes de São Paulo, três conseguiram vaga na semifinal do estadual
- Matéria
- Mais Notícias
As semifinais do Paulistão estão definidas. Após um final de semana recheado de jogos decisivos, os torcedores conheceram os semifinalistas do campeonato estadual. Intruso no meio dos gigantes, o Novorizontino irá enfrentar o Corinthians em busca de uma vaga na final. Do outro lado da chave, acontecerá o Choque-Rei, entre Palmeiras e São Paulo.
Relacionadas
- Corinthians
Dorival Júnior analisa classificação do Corinthians e exalta atuação de Hugo
Corinthians22/02/2026
- Corinthians
Nos pênaltis, Corinthians elimina a Portuguesa e se classifica para semifinal do Paulista
Corinthians22/02/2026
- Fora de Campo
Sormani aponta culpados por eliminação do Santos no Paulistão: ‘Sete meses’
Fora de Campo22/02/2026
➡️Neto cita Hugo Souza, mas aponta outro herói de classificação do Corinthians
Novorizontino x Corinthians
Dono da melhor campanha da competição, o Novorizontino receberá o Corinthians para disputa de uma vaga na final do Paulistão deste ano. Nas quartas de final, o Tigre do Vale bateu o Santos em duelo equilibrado no estádio Jorge Ismael de Biasi, o "Jorjão". Léo Naldi foi o autor do gol da classificação no último lance da partida. Já o Corinthians, passou por uma batalha para conseguir a vaga na semifinal. O Alvinegro saiu atrás do placar e sofreu durante praticamente o jogo inteiro para infiltrar na defesa da Portuguesa. Já nos minutos finais do jogo, Vitinho empatou o confronto e levou a decisão para os pênaltis. Foi quando brilhou a estrela de Hugo Souza, que defendeu duas cobranças e colocou o Corinthians na semifinal.
Palmeiras x São Paulo
A segunda semifinal do Paulistão será entre Palmeiras e São Paulo. A equipe comandada por Abel Ferreira chegou a semifinal após golear o Capivariano por 4 a 0 na Arena Barueri. Sob o comando de Vitor Roque, que anotou dois gols, o Alviverde venceu com tranquilidade e garantiu vaga em mais uma semifinal de Campeonato Estadual. Por outro lado, o São Paulo conquistou a vaga na semifinal após um duelo emocionante contra o Red Bull Bragantino. O Tricolor chegou a abrir 2 a 0 de vantagem, mas viu o Massa Bruta diminuir e sufocar até o final do confronto.
Quando serão as semifinais do Paulistão?
Segundo o regulamento da Federação Paulista, a previsão é de que os confrontos sejam realizados no próximo domingo (1° de março). No entanto, há a expectativa de que ocorra uma semifinal em cada dia — por exemplo, Novorizontino x Corinthians seria no sábado (28 de fevereiro) e Palmeiras x São Paulo no domingo (1° de março) e vice-versa.
➡️ Aposte nos jogos do seu time no estadual!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias