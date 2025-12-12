O que o Lance! sabe da situação de Odair Hellmann e o Internacional

Com o alívio de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Internacional corre contra o tempo para contratar um técnico para a próxima temporada. Como as competições começam já em janeiro, dias 10 a 11, no Campeonato Gaúcho, e 28, no Brasileirão, quanto antes o nome for anunciado, melhor para a montagem da equipe. O Lance! conta aqui o que sabe sobre a situação de Odair Hellmann, um dos preferidos de Alessandro Barcellos.

Papito, como é carinhosamente chamado pela torcida, tem uma vantagem sobre os demais nomes, como Mozart, campeão da Série B como o Coritiba, e Martín Palermo, do Fortaleza. Como já trabalhou no Beira-Rio, atual treinado do Athlético-PR conhece o clube na intimidade. Além disso, é colorado. "Até demais", como comentou uma fonte.

A situação de Odair Hellmann

Odair levou o Furacão de uma campanha irregular ao vice da Segunda Divisão brasileira. Tem contrato com o time paranaense até maio de 2026. As negociações de renovação estão em compasso de espera. Por dois motivos.

O primeiro, é que o profissional está e viagem de família pela Europa. Já teria passado por Espanha e Inglaterra. Retorna antes do final do ano, quando as conversas devem ser reiniciadas. O outro motivo é que Papito quer ampliar o vínculo até dezembro de 2027. O clube, somente até dezembro de 2026.

Pelo que apurou o Lance!, o salário de Odair na Arena da Baixada seria em torno de R$ 400 mil. Esse valor, não incluiria a comissão, formada por Fábio Moreno, Anderson Nicolau e Guilherme Vaz. O valor de rescisão é baseado nesse valor. O que poderia impedir um retorno de Odair é a não permanência de Andrés D'Alessandro.

