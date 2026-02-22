Dorival Júnior analisa classificação do Corinthians e exalta atuação de Hugo

Dorival Júnior analisou a classificação do Corinthians para a semifinal do Campeonato Paulista, após eliminar a Portuguesa em uma disputa de pênaltis intensa. O técnico também exaltou o trabalho de Hugo, que foi herói nas penalidades.

O Timão empatou no tempo regulamentar, nos acréscimos do segundo tempo, após ficar em desvantagem durante todo o confronto. Hugo já havia defendido um pênalti antes e depois brilhou no restante das cobranças.

Na coletiva de imprensa, o técnico disse sobre "saber sofrer" e fez uma análise na parte tática.

- Saber sofrer é algo muito relativo, porque ninguém quer sofrer. Tínhamos consciência do desgaste no meio da semana, enquanto a Portuguesa teve mais tempo de preparação. Eles dificultaram muito nossas ações, tivemos problemas para fazer a bola rodar. Ainda assim, nossa equipe não se entregou, foi vibrante, guerreira. Insistimos e também tivemos nossos méritos. Tecnicamente não foi um jogo brilhante, foi uma disputa franca, intensa, mas o que importa é que, em uma semana pesada, conseguimos competir. Mesmo que nem todos entendam o desgaste que enfrentamos, poucas equipes conseguem jogar nesse nível de exigência e ainda assim alcançar esse aproveitamento - disse Dorival.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians, destacou Hugo (Foto: Andrey Klagenberg/Photo Premium/Gazeta Press)

Sobre Hugo Souza

Dorival falou sobre o peso de Hugo para o elenco. Nas suas palavras, deixou clara a importância do defensor e o tratou como "peça de Seleção".

- Ele foi fundamental, decisivo. Isso mostra o que vem construindo há alguns anos. Teve uma retomada importante e hoje é um dos principais nomes da nossa equipe. Fico feliz em ver essa evolução. É um jogador que tem feito a diferença em muitos momentos e que mudou resultados a nosso favor. Precisamos reconhecer e agradecer ao Hugo pelo que entregou hoje - completou.

Agora, a equipe se prepara para encarar o Novorizontino na semifinal. A Lusa, por sua vez, olha para a Copa do Brasil.