Vasco busca decidir rapidamente o sucessor de Diniz

O Vasco está no mercado em busca de um novo treinador após a demissão de Fernando Diniz. O Lance! apurou que a saída do comandante não estava nos planos iniciais da diretoria, mas as circunstâncias e, principalmente, o desempenho na derrota para o Fluminense levaram à descontinuidade do projeto.

Internamente, havia o entendimento de que Diniz precisava de tempo para adaptar os novos reforços e reorganizar a equipe após as perdas de peças importantes como Rayan, Pablo Vegetti e Philippe Coutinho. No entanto, a queda de rendimento dentro de campo, aliada à sequência de resultados negativos, tornou a permanência do treinador insustentável. A decisão, apesar de indesejada, foi considerada inevitável.

Agora, a diretoria trabalha com senso de urgência, mas também com cautela. A ideia é encontrar um nome que se encaixe no perfil do elenco atual, já que o novo comandante não poderá promover grandes mudanças nesta janela de transferências. O clube entende que a escolha precisa ser assertiva para evitar nova troca em curto prazo e dar estabilidade ao departamento de futebol.

Desde que assumiu a SAF, em junho de 2024, o presidente Pedrinho já conviveu com diferentes perfis no comando técnico. O português Álvaro Pacheco,que já estava no clube e não foi uma escolha do presidente, foi demitido após quatro jogos, dando lugar ao interino Rafael Paiva, que permaneceu até o fim da temporada. Em 2025, o clube apostou em Fábio Carille, de estilo mais defensivo, antes de contratar Diniz, conhecido pela proposta de posse de bola e construção apoiada desde a defesa. Com a nova mudança, o Vasco tenta recalcular a rota e definir, nos próximos dias, o nome que comandará a equipe na sequência da temporada.

