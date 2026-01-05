Marcelo Teixeira confirma permanência de Kauan Basile no Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou em suas redes sociais na noite desta segunda-feira (5), que o clube assinou um contrato de formação com Kauan Basile.

CONFIRA A NOTA:

A base do Santos é alicerçada sobre confiança, trabalho e família. Hoje, oficializamos o contrato de formação de Kauan Basile ao lado de seus pais.

Formar atletas, fortalecer famílias e transformar vidas sempre foi uma prioridade em todas as nossas gestões.

Além da apresentação de Gabriel Barbosa no Santos, a segunda-feira (5) foi movimentada pela notícia do interesse do Athletico-PR em Kauan Basile, joia das categorias de base do clube.

Na virada do ano, o jogador rompeu contrato com a NR Sports, empresa da família de Neymar que cuidava da carreira e da imagem da nova promessa do Peixe.

O movimento ocorreu por iniciativa do empresário Ricardo Guimarães, dono do banco BMG e um dos sócios da SAF do Atlético-MG, que assumiu a gestão da carreira do jovem atleta. De acordo com o UOL, o dirigente do Galo pagou R$ 5,5 milhões na negociação.

Kauan Basile visitou o CT do Caju no sábado (3) e, ao lado dos pais, André e Tatiana, concordou com a mudança para o Furacão. O Galo e o Flamengo eram as outras opções.

Por ser menor de idade, o atleta poderia apenas assinar um contrato de formação com o clube paranaense, com salário mensal. Ele só poderá firmar vínculo profissional a partir dos 16 anos, idade que completará em 21 de junho de 2028.

Marcelo Teixeira ao lado dos pais do jogador de 13 anos do Santos Kauan Basile. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Kauan Basile:

No meio do ano passado, o Alvinegro Praiano divulgou que tinha assinado um acordo de licenciamento de imagem com o Menino da Vila em uma estratégia que seguia os moldes do que foi realizado no passado com Neymar Jr..

A joia da base do Santos possui cidadania italiana e começou a chamar atenção no Campeonato Paulista sub-11, em 2023, ao marcar 25 gols em 19 jogos, superando recordes de outros ídolos do clube, como Rodrygo e Endrick.

Ele concilia os gramados, treinos e jogos com os estudos, sendo bolsista integral no Colégio Santa Cecília, instituição pertencente à família do presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Kauan Basile participa constantemente de ações do clube, como campanhas promocionais. Neste ano, o Peixe lançou um uniforme especial em homenagem aos garotos da base, e Kauan foi o garoto-propaganda da camisa "Fábrica de Raios".

Aos 8 anos, ele alcançou a impressionante marca de se tornar o atleta mais jovem do mundo a assinar um contrato de patrocínio com a Nike. Para efeito de comparação, Neymar firmou o acordo aos 13 anos e Rodrygo, aos 11.