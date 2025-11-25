Com o acesso na Série B, conquistado no domingo (23), o técnico Odair Hellmann já iniciou o planejamento do Athletico para 2026. O comandante rubro-negro tem contrato com o Furacão até maio e deve estender até o final do ano que vem.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Odair Hellmann fez uma avaliação inicial da elite do futebol brasileiro no ano que vem e afirmou que precisa ser uma 'temporada de afirmação'. Além do Furacão, subiram Coritiba, Chapecoense e Remo.

- Ano que vem vai ser dificílima (Série A). Sempre é muito difícil quando você volta. Ano que vem sobe o patamar, sobe a dificuldade. Temos que ter atenção para não criar um cenário de cobrança. É um ano de extrema dificuldade para estabelecer o Athletico. Vai ser de confirmação na Série A. Não é de uma hora para outra que enfrenta Palmeiras e Flamengo achando que as coisas vão acontecer ao natural - afirmou, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

O treinador atleticano e diretoria vão passar toda a semana em reunião para avaliar o elenco atleticano e determinar as permanências, as saídas e as lacunas na próxima temporada. Uma necessidade já externada foi de volantes.

Do grupo atual, por exemplo, 10 atletas encerram o contrato no fim do mês ou do ano: o goleiro Matheus Soares, o lateral-direito Gastón Benavídez, os zagueiros Lucas Belezi e Tobias Figueiredo, os meias Patrick e Giuliano e os atacantes Alan Kardec, Renan Viana, Tévis e Kevin Velasco. Desses, o Athletico exerceu a opção de compra de Benavídez, que estava atrelada ao retorno à Série A.

continua após a publicidade

- Somente nesta semana a gente começou a conversar sobre alguns posicionamentos. Vamos sentar e sair com um esboço. Temos que investir. Não sei a quantidade, mas a gente precisa agregar qualidade em um número bem significativo de jogadores - completou.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Odair Hellmann comemora acesso à Série A após Athletico 1x0 América-MG, pela última rodada da Série B. Foto: Hedeson Alves/Agif/Gazeta Press

Odair Hellmann deve renovar com o Athletico

Contratado em maio deste ano, Odair Hellmann tem contrato com o Athletico até maio de 2026. Com o acesso, o treinador e a direção vão negociar uma extensão.

O comandante rubro-negro deseja dois anos de renovação, enquanto o Furacão planeja aumentar até o fim do ano que vem. A tendência é de que o novo acordo seja selado ainda nesta semana.

Sob o comando dele, o Furacão ficou na segunda colocação da Série B e parou nas oitavas de final da Copa do Brasil. No torneio mata-mata, ele assumiu na terceira fase e passou pelo São Paulo, mas depois caiu para o Corinthians.

No Athletico, Odair Hellmann fechou o ano com 17 vitórias, sete empates e 10 derrotas em 34 jogos. O aproveitamento foi de 56,8%.