No Brasileirão, Atlético-MG tem o pior início desde 'ano trágico'

O Atlético vive um início complicado no Campeonato Brasileiro. A equipe chega à sétima rodada próxima da zona de rebaixamento, um começo de campanha que não era visto desde o “ano trágico”.

O Atlético vive um início complicado no Campeonato Brasileiro. A equipe chega à sétima rodada próxima da zona de rebaixamento, um começo de campanha que não era visto desde o "ano trágico".

continua após a publicidade

Em 2026, o Galo registra seu pior início desde 2005, temporada em que acabou rebaixado para a segunda divisão. Naquela ocasião, o time somou apenas quatro pontos nas seis primeiras rodadas. Neste ano, o desempenho é apenas um pouco melhor: são cinco pontos conquistados até aqui.

Nas seis primeiras partidas desta edição do Brasileirão, o Atlético soma apenas uma vitória, dois empates e três derrotas. Com esse desempenho, a equipe ocupa a 16ª colocação na tabela, apenas dois pontos acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Além de 2005, outros dois inícios semelhantes ocorreram em 2010 e 2017, quando o clube somou seis pontos nas seis primeiras rodadas. Em 2010, o Atlético terminou o campeonato com 45 pontos, na 13ª posição. Já em 2017, a equipe teve uma recuperação mais consistente e encerrou a competição em 9º lugar, com 54 pontos.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Prioridade do Atlético será o Brasileirão

Nesta temporada, o Atlético pretende dar maior atenção ao Campeonato Brasileiro. O objetivo é realizar uma campanha mais estável e garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores, após dois anos de fora.

continua após a publicidade

Nos últimos dois anos, o Galo priorizou as competições de mata-mata e acabou deixando o Brasileirão em segundo plano. Mesmo assim, a equipe não conquistou títulos e terminou os períodos acumulando frustrações, com três finais perdidas.

Como consequência, o desempenho na liga nacional também foi afetado. O time chegou a lutar contra o rebaixamento e só conseguiu se livrar do risco nas rodadas finais. Agora, a ideia é evitar novo sufoco e focar em uma campanha mais regular ao longo da temporada.