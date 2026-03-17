Kaio César agrada Dorival e pode ganhar sequência no Corinthians

O atacante Kaio César foi uma das novidades do técnico Dorival Júnior para o clássico entre Corinthians e Santos, na Vila Belmiro, em partida que terminou empatada em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, inclusive, participou do gol do Timão, agradou à comissão técnica e pode ganhar sequência.

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O jogador perdeu os jogos contra Palmeiras, Bragantino, São Bernardo, Athletico-PR, Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino e Coritiba após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa direita. No retorno, formou dupla de ataque ao lado de Memphis Depay no Corinthians.

— Fico muito feliz pelo meu retorno e por contribuir com uma assistência. Cansei um pouco porque fiquei mais de um mês parado. Voltei a treinar há duas semanas. Aos poucos vamos ganhando ritmo, e voltar logo em um clássico, com muito calor, pesa um pouco — disse Kaio César.

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— Quando saiu o contra-ataque, vi o Matheuzinho tocando para frente e já ataquei o espaço. Puxei para o meio e vi o movimento do Memphis nas costas do lateral. Consegui acertar o passe e ele foi feliz para fazer o gol — seguiu.

No clássico diante do Santos, Kaio César deixou o gramado na segunda etapa. Ao explicar a saída do jogador, o técnico Dorival Júnior aproveitou para destacar que pediu um atleta com as características do ponta desde que chegou ao Timão no ano passado.

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— Não só o jogo de janeiro, quanto também essa partida merecíamos ter tido uma sorte melhor. O Kaio nos pediu alteração no intervalo, pedimos que ele ficasse um pouco mais. O André caiu um pouco de produção no segundo tempo. Não tínhamos alteração direta para o Kaio, um jogador que tem esse desequilíbrio vai nos ajudar muito. Pedi desde o ano passado, espero que ele se dê muito bem até o fim do ano — comentou.

Kaio César deu assistência para Memphis Depay (Foto: Mauricio De Souza/Agif/Gazeta Press)

Como Kaio César pode ajudar o Corinthians?

Kaio César comentou as orientações de Dorival para melhorar o desempenho ofensivo da equipe, especialmente na exploração dos espaços pelos lados do campo.

— O Dorival pede para atacar bastante os espaços, que era uma dificuldade que vínhamos tendo. Não tinha jogador de lado com essas características. Ele pede para abrir, fazer combinações com o Matheuzinho e o Memphis, e atacar o espaço quando a bola está no lado oposto — disse o jogador.

Desde que chegou ao Corinthians, em janeiro, Kaio César disputou 3 jogos, sendo 2 como titular, e soma 2 assistências. O atacante tem média de 45 minutos para participar de um gol, além de registrar 1 finalização, no gol. O jogador também acumula 6 passes decisivos, 4 dribles certos, 68% de eficiência nos duelos e 4 faltas sofridas, com nota média de 7.13 no Sofascore.

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Cabe destacar que sua primeira partida com a camisa do Corinthians foi na final da Supercopa Rei, diante do Flamengo, em Brasília, na vitória por 2 a 0. Na ocasião, o atacante deu uma assistência para Yuri Alberto marcar o gol que definiu o título.

Momento do Corinthians

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá, às 21h30; em seguida, recebe o Flamengo, no dia 22, na Neo Química Arena, às 20h30, ambas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Em alta, existe a explicativa do camisa 37 seguir entre os titulares.

Calendário

Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

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