Lance em Corinthians x Athletico-PR revolta torcedores: ‘O VAR não existe?’
Partida foi marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem
- Matéria
- Mais Notícias
Em jogo marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem, o Corinthians confirmou a classificação para as semifinais da Copa do Brasil contra o Athletico-PR. Com gols de Garro e Gui Negão, o Timão venceu por 2 a 0 e confirmou o favoritismo diante de sua torcida. O adversário na próxima fase sai do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG, que acontece nesta quinta-feira (10).
Galvão Bueno se revolta durante Corinthians x Athletico-PR: ‘Absurdo’
Fora de Campo
PC Oliveira vê erro grave da arbitragem em Corinthians x Athletico-PR
Fora de Campo
Memphis Depay é substituído no primeiro tempo e preocupa Corinthians
Corinthians
➡️Nadine Basttos analisa polêmica em Corinthians x Athletico-PR e dá veredito
Com gol anulado e pênalti duvidoso, a arbitragem de David Lacerda foi bastante criticada na noite desta quarta-feira (10). Ainda na primeira etapa, o árbitro consultou o VAR e decidiu anular um gol da equipe paranaense, alegando falta no início da jogada. O lance gerou revolta entre torcedores e jornalistas.
No início da segunda etapa, outra polêmica tomou conta da partida. Após disputar a bola com o meia Dudu, o atacante Vitinho pisou com as travas na panturrilha do rival e recebeu apenas cartão amarelo. A decisão, no entanto, revoltou os torcedores nas redes sociais. Confira.
Com o resultado, o Timão confirmou a classificação às semifinais da Copa do Brasil. Agora, a equipe aguarda o vencedor do clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, que acontece nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Como foi Corinthians x Athletico-PR?
O Corinthians iniciou a partida com a vantagem do empate e, ao lado de sua torcida, controlou o ritmo do duelo. Dorival Júnior escalou a equipe com dois alas, Matheuzinho e Bidu, priorizando as jogadas pelas laterais. Foi assim que aconteceu a primeira finalização, aos 10 minutos. Após cruzamento, Garro arriscou uma bicicleta e a bola passou por cima do gol.
O Timão circulava a bola no meio de campo, mas tinha dificuldades em ser objetivo. Aos 25 minutos, Riveros roubou a bola de Maycon, carregou, chutou na saída de Hugo Souza e abriu o placar para o Athletico. O árbitro Davi Lacerda revisou o lance no VAR e marcou falta.
O susto acordou o Corinthians, que criou uma boa chance em sequência. Em boa trama ofensiva, Gui Negão recebeu de Memphis, passou para Garro, que deu letra para o holandês finalizar na entrada área, mas Santos fez a defesa. Na reta final, o Athletico respondeu. Viveros dividiu com João Pedro, a bola sobrou para Julimar, que finalizou para fora. Os jogadores da equipe paranaense reclamaram de pênalti no início da jogada.
A soberania na posse de bola surtiu efeito no final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Gui Negão roubou a bola de Felipinho, serviu Garro, que invadiu a área, driblou o goleiro e completou para as redes. O argentino voltou a marcar após seis meses, a última vez havia sido na semifinal do Paulistão. Ainda antes do intervalo, Memphis pediu para sair e foi substituído por Vitinho.
Com controle do jogo, o Timão ampliou o placar aos 17 minutos. Após boa jogada de Vitinho, Gui Negão brigou com a defesa dentro da área e aproveitou o bate rebate para finalizar na saída de Santos e marcar o segundo do Corinthians.
Aos 25 minutos, Léo Derick cruza, a bola pega na mão de Matheuzinho e o árbitro assinala pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou e Hugo Souza pegou. Foi a oitava penalidade defendida pelo goleiro no Timão. Na reta final, Yuri Alberto entrou no lugar de Gui Negão e voltou a jogar após um mês. A partida terminou 2 a 0.
- Matéria
- Mais Notícias