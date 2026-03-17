Cruzeiro: Cássio manda recado após realizar cirurgia no joelho

Grande desfalque no Cruzeiro, o goleiro Cássio passou por cirurgia na última segunda-feira (16). Após o procedimento, o camisa 1 mandou um recado por meio de suas redes sociais.

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– Fala, galera. Dizer que estou bem. Deu tudo certo na cirurgia. Agradecer ao Dr. Sérgio e o Dr. Tiago. Muito bom, primeira etapa concluída. Agora é dar continuidade. Se Deus quiser, logo estarei 100%. Um abraço, obrigado por todas as mensagens, todo carinho, orações – disse Cássio em story publicado em sua página no Instagram.

Lesão de Cássio

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o Dr. Ricardo Soares, médico ortopedista do Hospital Ortopédico AACD, deu detalhes da lesão sofrida pelo Gigante. O médico explicou que em casos normais, a recuperação pode levar até mesmo mais de 12 meses.

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– O tempo de recuperação nessas lesões multiligamentares gira em torno de 12 meses ou um pouco mais. Então, depende basicamente do número de ligamentos, lesões associadas – disse.

Cássio (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Recuperação da lesão sofrida por Cássio

Estima-se que a recuperação da lesão de Cássio leve cerca de oito meses por se tratar de um atleta. Neste processo, o joelho do goleiro ficará aproximadamente um mês imobilizado.

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– A recuperação é mais prolongada do que a do ligamento cruzado isolado. Em geral mantemos o joelho imobilizado por quatro semanas, eventualmente até seis. Envolve muito a quantidade de ligamentos envolvidos. Em alguns casos é necessária a cirurgia em dois tempos – afirma Soares, que ainda alerta para possíveis sequelas.

– Em relação a sequelas. Pode ficar algumas pelo próprio trauma, com lesões vasculares ou neurológicas associadas, com necessidade de ação cirúrgica ou não. Por ser uma cirurgia que manipula muito o joelho, pode desenvolver uma fibrose. Tem maior risco de lesões degenerativas a médio/longo prazo. E alguns caso de perda de massa muscular – finalizou o doutor.

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