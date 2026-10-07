Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Artur Jorge ressalta 'dominância' do Cruzeiro contra o São Paulo

O técnico destacou a personalidade dos jogadores em campo.

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
07/10/2026 23:56
Favorite o Lance! no Google
Artur Jorge em coletiva após jogo contra o SPFC (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
Artur Jorge em coletiva após jogo contra o SPFC (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

O técnico Artur Jorge avaliou a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 contra o São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante destacou a dominância da equipe contra o adversário historicamente difícil.

– Era um jogo que seria difícil, contra um adversário de qualidade. Nos preparamos da forma que tínhamos que fazer. Pudemos ter a mesma capacidade do jogo anterior para vencer o Vitória. Tivemos um segundo tempo com energia boa para superar a desvantagem. Era importante trazer a quela energia para o jogo de hoje e manter durante o jogo. Pudemos nos recuperar do cansaço físico e mental. Destaco a competência da equipe, a dominância, fomos justamente vencedores – avaliou o técnico.

continua após a publicidade

– Eu não sabia dessa estatística que o São Paulo é um dos adversários mais difíceis do Cruzeiro. Senti isso no primeiro turno. Mas hoje demos uma resposta. Em relação ao jogo, pouco a dizer que não seja que a vitória foi justa pelo que foi feito nos primeiros 90 minutos, criamos chances, permitimos algumas. Mas tivemos intensidade, o Kaio é um bom exemplo. O Felipe aproveitou a oportunidade. Mas uma equipe, no geral com essa garra e força para poder agarrar o jogo. Temos jogos difíceis pela frente. Podem aparecer resultados estranhos, é importante estar alerta. Não podemos facilitar naquilo que é nossa entrega e muito menos em termos de resultado – analisou.

Artur Jorge em Cruzeiro x São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Artur Jorge em Cruzeiro x São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro x São Paulo

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 0 na quarta-feira (7), em partida realizada no Mineirão válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Zé Lucas.

continua após a publicidade

Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a quarta colocação, com 48 pontos, enquanto o Tricolor permanece com 36 na 11ª posição. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam o Bragantino na segunda-feira (12), às 21h (de Brasília), e os paulistas jogam contra o Vitória no sábado (10), às 21h.

Felipe Morais, com apenas 18 anos, foi o maior destaque da partida. Durante todo o jogo, ele teve tranquilidade, assumiu a responsabilidade, foi parceiro de Matheus Pereira no meio e muito agressivo na pressão sobre a saída de bola do São Paulo.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
dorival jr

São Paulo

Dorival não esconde preocupação após derrota do São Paulo

Há 7 minutos
Corinthians x Internacional - Memphis Depay

Futebol Nacional

Chances de rebaixamento do Corinthians crescem, e Vasco respira; veja números

Há 12 minutos
Diretoria do Corinthians durante treinamento

Corinthians

Corinthians define alvo para substituir Fernando Diniz

Há 1 hora
Calleri pelo São Paulo

São Paulo

Calleri faz desabafo após derrota do São Paulo para o Cruzeiro

Há 1 hora
Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco

Vasco

Pedrinho confirma jogo contra o Boca no Rio: 'Me obrigando'

Há 1 hora
Pedro Emanuel na coletiva do Vasco após a vitória contra o Botafogo

Vasco

Pedro Emanuel comenta possibilidade de jogador do Vasco na Seleção: 'Sei que é monitorado'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Dorival Júnior em ação

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Zé Lucas comemora gol pelo Cruzeiro

Jovens decidem, e Cruzeiro vence o São Paulo no Mineirão

Marcelo Paz e o técnico Fernando Diniz durante treino no Corinthians (Foto: Divulgação)

Marcelo Paz explica demissão de Diniz e desabafa: 'Momento de muita dor'

David e time do Vasco comemorando

Vasco é mais efetivo, vence o Botafogo e se afasta do Z-4

Corinthians demitiu Fernando Diniz (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Corinthians demite Fernando Diniz após sétima derrota seguida no Brasileirão

Tolói em ação durante Cruzeiro e São Paulo

Possível pênalti não marcado em Cruzeiro x São Paulo irrita torcedores

Gustavo Henrique durante a partida

Gustavo Henrique cobra reação do Corinthians após nova derrota: 'Zona incômoda'

Vitinho comemora gol pelo Internacional

Inter vence Corinthians e esquenta luta contra o rebaixamento

Garro em ação durante Internacional e Corinthians

Garro vira assunto em Internacional x Corinthians: 'Piada'

Lescano e Bruno Duarte comemorando gol do Vasco

Veja os gols da vitória do Vasco sobre o Botafogo no Basileirão

Memphis Depay em ação durante Corinthians e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Internacional x Corinthians gera revolta: 'Inacreditável'

Dorival Júnior pelo São Paulo

São Paulo tem mudanças contra o Cruzeiro; veja escalação

Kannemann abre o placar para o Grêmio contra o Remo

Veja gols em Remo x Grêmio: Kannemann e David Braga marcam