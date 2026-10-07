Artur Jorge ressalta 'dominância' do Cruzeiro contra o São Paulo

O técnico Artur Jorge avaliou a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 contra o São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante destacou a dominância da equipe contra o adversário historicamente difícil.

– Era um jogo que seria difícil, contra um adversário de qualidade. Nos preparamos da forma que tínhamos que fazer. Pudemos ter a mesma capacidade do jogo anterior para vencer o Vitória. Tivemos um segundo tempo com energia boa para superar a desvantagem. Era importante trazer a quela energia para o jogo de hoje e manter durante o jogo. Pudemos nos recuperar do cansaço físico e mental. Destaco a competência da equipe, a dominância, fomos justamente vencedores – avaliou o técnico.

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– Eu não sabia dessa estatística que o São Paulo é um dos adversários mais difíceis do Cruzeiro. Senti isso no primeiro turno. Mas hoje demos uma resposta. Em relação ao jogo, pouco a dizer que não seja que a vitória foi justa pelo que foi feito nos primeiros 90 minutos, criamos chances, permitimos algumas. Mas tivemos intensidade, o Kaio é um bom exemplo. O Felipe aproveitou a oportunidade. Mas uma equipe, no geral com essa garra e força para poder agarrar o jogo. Temos jogos difíceis pela frente. Podem aparecer resultados estranhos, é importante estar alerta. Não podemos facilitar naquilo que é nossa entrega e muito menos em termos de resultado – analisou.

Artur Jorge em Cruzeiro x São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Cruzeiro x São Paulo

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 0 na quarta-feira (7), em partida realizada no Mineirão válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Zé Lucas.

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Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a quarta colocação, com 48 pontos, enquanto o Tricolor permanece com 36 na 11ª posição. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam o Bragantino na segunda-feira (12), às 21h (de Brasília), e os paulistas jogam contra o Vitória no sábado (10), às 21h.

Felipe Morais, com apenas 18 anos, foi o maior destaque da partida. Durante todo o jogo, ele teve tranquilidade, assumiu a responsabilidade, foi parceiro de Matheus Pereira no meio e muito agressivo na pressão sobre a saída de bola do São Paulo.