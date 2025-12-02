O torcedor do Coritiba, André Rodrigues, conhecido como 'Macaco', teve a morte confirmada na noite de segunda-feira (1). Diretor da torcida organizada Império Alviverde, ele estava internado em estado grave após ter sido baleado por um policial militar há mais de uma semana.

Rodrigues foi hospitalizado no Hospital do Trabalhador em 23 de novembro, dia que o Coxa comemorou o título da Série B, na vitória por 2 a 1 contra o Amazonas, fora de casa. O episódio ocorreu nos arredores do estádio Couto Pereira durante a comemoração.

De acordo com a Império Alviverde, o torcedor coxa-branca recebeu cinco tiros de um policial militar que estava de folga. O diretor da organizada teria tomado um revólver calibre .38 de outro torcedor do Coritiba para dispersar a confusão, quando foi alvejado na rua em frente à sede da torcida.

- O diretor da torcida foi baleado por um policial à paisana após tentar separar uma briga envolvendo um indivíduo que já vinha causando problemas há muito tempo. Durante a confusão, ele conseguiu tomar a arma desse indivíduo e, ao tentar se afastar do local para evitar algo pior, foi atingido por cinco disparos - afirmou a organizada, em nota.

Já o agente à paisana, que estava em um bar anexo ao Couto Pereira, alega que ouviu disparos para cima e atirou em direção ao diretor da Império por estar com a arma em punho. Na versão da Polícia Militar- (PM-PR), o policial efetuou dois disparos que atingiram o torcedor alviverde na região do abdômen.

- A defesa lamenta profundamente a morte do diretor da torcida ocorrida após o episódio em Curitiba. Ao mesmo tempo, o advogado ressalta que, segundo a versão apresentada pelo policial militar, toda a ação se deu no estrito cumprimento do dever legal, diante de uma situação que teria representado ameaça real e iminente para as pessoas presentes - afirmou o advogado Caio Percival, que representa o agente público, em vídeo.

Alvejada, a vítima foi socorrida por uma ambulância privada contratada para a festa do título. Rodrigues foi entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

Veja a nota da organizada sobre o torcedor baleado do Coritiba

"Diferentemente do que vem sendo divulgado e sustentado pela defesa do policial envolvido, nosso Diretor, André, não efetuou disparos de arma de fogo para separar uma briga, tampouco estava alcoolizado ou apontando arma para terceiros. Tais afirmações são infundadas e não se sustentam em qualquer elemento mínimo de prova.

Esclarecemos, ainda, que a narrativa veiculada tenta legitimar uma ação desproporcional praticada por um agente de segurança pública que prestava serviço de segurança particular, cuja versão, como já mencionado, não se sustenta. Nas próximas semanas, testemunhas oculares serão ouvidas pela autoridade policial responsável, o que permitirá esclarecer as circunstâncias e reconstruir os fatos de forma precisa.

Por fim, reiteramos nossa confiança no trabalho da Polícia Civil e do Ministério Público, certos de que, após o devido processo legal, haverá a responsabilização devida, na forma da lei".

Veja a nota do policial militar sobre o torcedor baleado do Coritiba

"A notícia a despeito da morte do diretor da torcida Império Alviverde em nada afasta a legalidade da atitude do sargento da Polícia Militar. Não podemos esquecer que a vítima traçou as coordenadas da sua própria tragédia. Portava uma arma de fogo de forma ilegal, disparava para cima e ainda manuseava de forma irresponsável apontando para terceiros.

O sargento, vendo a situação, agiu dentro do dever legal, cumprindo com todo o protocolo, se apresentando e, vendo que o indivíduo não acatava suas determinações, só então deflagra os tiros que acabaram culminando em sua morte.

Não podemos esquecer ainda que o sargento aguardou o socorro e foi submetido ao teste de bafômetro, que constatou que não ingeriu nenhuma bebida alcoólica".