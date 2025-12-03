A "fusão", comemoração icônica da ex-dupla, Bruno Henrique e Gabigol representou por anos a era dourada do Flamengo, com títulos e atuações memoráveis. A comemoração em referência ao desenho "Dragon Ball" foi reproduzida pelos jogadores do Fluminense Soteldo e Acosta, durante a vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1.

Com dois gols de Soteldo, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1 em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. A noite foi especial para o venezuelano, que balançou as redes pela primeira vez pelo clube.

Soteldo reproduz comemoração da "fusão", eternizada por Bruno Henrique e Gabigol no Flamengo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

A "fusão" entre Gabigol e Bruno Henrique no Flamengo

A comemoração surgiu durante a era vitoriosa do Flamengo sob o comando de Jorge Jesus, em 2019, quando Gabigol e Bruno Henrique eram peças-chave nas conquistas da Libertadores, do Brasileirão e de outros títulos.

Na primeira tentativa, durante um jogo, Gabigol tentou fazer a fusão com Arrascaeta, mas Bruno Henrique não entendeu a referência na hora e tentou imitar de forma desajeitada, o que acabou virando meme nas redes sociais.

Com o tempo, a dupla aperfeiçoou o movimento e o adotou como marca registrada, especialmente quando um dava passe para o gol do outro. Estatísticas mostram o quão conectados eles eram no Flamengo: Gabigol deu assistências para 14 gols de Bruno Henrique, enquanto Bruno retribuiu com passes para 19 gols de Gabigol.

A celebração simbolizava não só a amizade, mas também a inversão de papéis: às vezes Gabigol era o artilheiro, outras o garçom, e vice-versa.