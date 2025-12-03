O grande objetivo na realização da 1ª Copa CDHU de Futebol foi alcançado: estimular a atividade física e a sociabilidade entre os jovens dos conjuntos habitacionais da Zona Leste, promovendo também a integração entre todos os seus moradores. Após dois meses de jogos, o momento decisivo da competição ocorreu no sábado (29), com a realização de duas finais que apontaram os campeões Vamo Q Vamo (masculino) e Helenense (feminino).

O Copa CDHU reuniu 24 equipes integradas por 528 jovens atletas dos conjuntos habitacionais da Companhia e de várias comunidades da região, sendo 16 masculinas e 8 femininas.

Participaram times dos distritos de Artur Alvim, Cidade Tiradentes, Guaianases, Itaquera, Cangaíba, São Mateus, Iguatemi, Vila Curuçá, Vila Formosa, Lajeado, Itaim Paulista, São Miguel Paulista e José Bonifácio.

A rodada decisiva foi realizada na Arena Raça Ruim, na Vila Matilde. No primeiro jogo se enfrentaram as equipes femininas Cidade Tiradentes e Helenense, com vitória do Helenense por 3 a 1. Na sequência, o desafio foi entre os times masculinos Paulistinha e Vamo Q Vamo. Ganhou o Vamo Q Vamo, pelo placar agregado de 4 a 2 na disputa de pênaltis após empate no tempo normal por 2 a 2.

Campanha dos times masculinos

Paulistinha – venceu o Paulistano (3x0), Guarani (4x2), Cidade Tiradentes (3x0), 1º de Maio (5x4 nos pênaltis após 1x1 no tempo normal) e novamente o Cidade Tiradentes na semifinal (1x0). Na final, perdeu do Vamo Q Vamo por 4x2. Marcou 18 gols e sofreu 10.

continua após a publicidade

Vamo Q Vamo – venceu o Shallon (9x0), Facavi (1x0), empatou com Lapenna (1x1), venceu o Paysandu (2x1) e goleou o Lapenna (5x1) na semifinal. Na final, venceu o Paulistinha por 4x2. Fez 22 gols e sofreu 5.

Destaques masculinos:

• Melhor Jogador: Gustavo Alexandre de Lima – Cidade Tiradentes

• Artilheiro: Caíque de Souza Dantas – Vamo Q Vamo

• Melhor Goleiro: João Gabriel Siqueira – Vamo Q Vamo

• Treinador Campeão: Rodrigo – Vamo Q Vamo

• Melhor Treinador: Ronaldo – Paulistinha

• Melhor Torcida: Vamo Q Vamo

Vamo Q Vamo foi campeão no masculino (Foto: Divulgação)

Campanha das equipes Femininas

Cidade Tiradentes – venceu o Botafogo de Guaianases (8x1), o Helenense (4x2), o Pimentas (5x0) e o Cohab JK (3x0). Na final, perdeu do Helenense por 3 a 1. Marcou 21 gols e sofreu 6.

Helenense – venceu o Cohab JK (7x0), perdeu do Tiradentes (2x4), ganhou do Negritude (3x1) e goleou o Botafogo (7x0). Na final, derrotou o Tiradentes por 4 a 2. Marcou 22 gols e sofreu 6.

Destaques femininos:

• Melhor Goleira: Raabe Nazareth de Oliveira da Silva

• Artilheira: Alicia Machado de Oliveira

• Melhor Jogadora: Gabrielle Luiza Mamono

• Melhor Torcida: Cidade Tiradentes

• Melhor Treinador e Treinador Campeão: Eli

No evento de entrega de títulos, Vamo Q Vamo recebeu o Troféu Padre Rosalvino, em referência ao ícone do trabalho social na região, à frente da conhecida Obra Social Dom Bosco. Na categoria feminina, o Helenense recebeu o troféu "Mulheres da Zona Leste", criado para reconhecer e celebrar a contribuição histórica e social das mulheres da região, em homenagem à historiadora Adriana Lopes.

PROJETO ZONA LESTE SOMOS NÓS - A Copa CDHU de Futebol faz parte do Projeto Zona Leste Somos Nós, iniciado em 2023, com o objetivo de promover o desenvolvimento social e econômico da Zona Leste da Capital.

A iniciativa abrange diversas frentes, incluindo educação, saúde, cultura, esporte, lazer, e a valorização de talentos nas comunidades da ZL, além de apoiar o empreendedorismo local. O projeto busca gerar emprego e renda na região, incentivando que os moradores trabalhem e consumam localmente, fortalecendo a economia da regional.