Do "vamos para dentro deles" do final dos anos 1980 a um técnico cauteloso. Esse é Abel Braga que inicia sua oitava passagem pelo Internacional. Se em 1989 o treinador só pensava em atacar os adversário, agora, com o Colorado na zona de rebaixamento, quer não tomar gols primeiro, para depois buscar a vitória. Assim, Abelão deve surpreender na escalação para a partida contra o São Paulo, às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (2), na Vila Belmiro. Mesmo precisando vencer, ele treinou o time com três zagueiros, três volantes e apenas um atacante.

Em 17º, primeira posição do Z4, com 41 pontos, o Colorado terá a estreia de Abel Braga na sua oitava passagem pelo Beira-Rio. A vitória é essencial para manter o time na luta contra o rebaixamento.

Abel Braga paizão

Na coletiva de apresentação, no começo da noite de domingo (30), Abelão deu indicação de dois nomes que iria manter no time. Um foi Bruno Gomes, que mereceu citação, sem nenhum questionamento prévio por parte dos repórteres. Ainda com direito a elogio devido às suas atuações tanto como volante quanto como lateral-direito.

O outra foi Aguirre. Perguntado sobre a substituição do argentino, que saiu logo ao 15 da etapa inicial da goleada por 5 a 1 para o Vasco, o novo treinador alvirrubro foi direto:

– Sabe quem já está escalado? O Aguirre.

Era uma amostra do Abel paizão, carinhoso.

Abel Braga deve surpreender

E com Aguirre e Bruno Gomes no time, sobram outras oito vagas. E a tendência, pelos três treinos que teve para conhecer o grupo e definir um esquema, é pela utilização de três zagueiros, três volantes e apenas um atacante, num 3-6-1, ainda não usado no Beira-Rio no ano. Surpreendente até para o histórico do próprio treinador.

A ideia é dar liberdade para Alan Patrick municiar Vitinho à frente, com Alan Rodríguez, Thiago Maia, Aguirre e Bernabei podendo aparecer como elementos surpresa. Dessa forma, o time deve começar o jogo com Rochet; Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Aguirre, Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

O objetivo inicial de Abel é segurar o São Paulo, controlar os espaços e explorar transições rápidas com os laterais ou os volantes pelos lados. Com um time mais protegido atrás, o Inter pretende atacar de forma direta e rápida, apostando em um único homem de frente.