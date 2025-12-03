Arrancada do Internacional ainda poderia rebaixar o Grêmio; entenda cenários

Por mais que seja mínima (somente 0,0004% de chance, segundo a UFMG), matematicamente ainda existe a chance do Grêmio ser rebaixado em 2025, e poder para isso está nas mãos do Internacional.

O Internacional, clube que abre o Z4, tem cinco pontos e dois jogos a menos que o Grêmio. Ou seja, uma arrancada do Colorado é a única coisa que poderia rebaixar o Imortal. Contudo, esse resultado precisaria estar atrelado a diversos outros, tornando o cenário praticamente impossível.

Quais cenários livrariam o Internacional e rebaixariam o Grêmio?

O Internacional precisaria vencer seus dois próximos jogos (São Paulo (F) e Bragantino (C))

O Grêmio precisaria perder seu último jogo do ano, contra o Sport, já rebaixado, na Arena.

Santos e Vitória só poderia somar no máximo 4 de 6 pontos. O ceará só poderia vencer um de seus dois jogos restantes e perder obrigatoriamente o outro. Atlético-MG, Bragantino e Vasco teriam que perder todas as partidas restantes.

Crise no Beira-Rio

O Colorado vive em situação crítica neste Brasileirão e entrou na zona de rebaixamento na última rodada, depois de ser goleado pelo Vasco por 5 a 1, em São Januário. O resultado foi a gota d'água para Ramon Díaz, que acabou demitido do cargo de treinador e deu lugar a Abel Braga. O velho conhecido da torcida do Internacional chega para tentar salvar o time nas duas rodadas que restam.

O primeiro desafio do novo comandante está marcado para as 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Inter visita o São Paulo, no Morumbis, pela 37ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho fecha a competição diante da sua torcida no próximo domingo, quando recebe o Bragantino no Beira-Rio, às 16h.

