Além dos contornos decisivos, a partida entre Bragantino e Vitória, marcada para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, vai promover o reencontro de Vágner Mancini, atualmente no Massa Bruta, com o Rubro-Negro, clube em que se tornou o técnico com mais jogos disputados na história.

Mancini soma três passagens diferentes no Vitória e tem 216 partidas no comando do time vermelho e preto. Logo depois de fazer história no Paulista de Jundiaí, com o título da Copa do Brasil 2005, Mancini reencontrou a boa fase no comando do Rubro-Negro baiano, a partir de 2008.

Vágner Mancini chegou ao clube para substituir Vadão e rapidamente se tornou campeão baiano. O início do Vitória no Campeonato Brasileiro daquele ano, inclusive, foi promissor, mas a equipe fechou a competição na 10ª colocação. Ele continuou na equipe em 2009, mas voltou a fazer uma campanha de meio de tabela no Brasileiro, desta vez amargou a 13ª posição.

O treinador, então, rodou por vários clubes antes da sua segunda passagem pelo Vitória, entre 2015 e 2016, quando levou o time da Série B para a Série A, foi campeão baiano e ainda evitou o rebaixamento em 2016.

Mancini comemora título de campeão baiano pelo Vitória em 2016 (Foto: Francisco Galvão / EC Vitória)

A passagem mais polêmica pelo Rubro-Negro

Em 2017, Mancini chegou a treinar a Chapecoense antes de voltar ao Rubro-Negro baiano para a sua terceira passagem. O objetivo era o mesmo da temporada anterior: fugir do rebaixamento. E a meta foi alcançada com uma boa dose de drama na reta final. Mas o capítulo surpreendente ainda estava por vir.

Na sexta rodada do Campeonato Baiano 2018, Vitória e Bahia se enfrentaram no Barradão em um jogo que ficou marcado na história pelo elevado número de expulsões. O Rubro-Negro perdeu por W.O. depois de ficar com número insuficiente de jogadores em campo e Mancini foi condenado pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia por pedir ao zagueiro Bruno Bispo que fosse expulso para "acabar" com o jogo.

Um fim melancólico do treinador à frente do Vitória, que ainda viu o time perder o Campeonato Baiano para o mesmo Bahia e ainda ser rebaixado de forma vexatória para a Série B.

Mancini recupera o Braga

Ex-técnico do Vitória, Mancini comanda treino do Bragantino (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Sete anos e muitos trabalhos depois, Vágner Mancini voltou a treinar um time da elite do futebol brasileiro em novembro deste ano, quando assumiu o Bragantino para tentar livrar o time do rebaixamento e fazer um trabalho de recuperação. Depois da derrota na estreia para o próprio Bahia, Mancini engatou três vitórias seguidas e consolidou o Massa Bruta no meio da tabela.

Missão praticamente cumprida. O que resta é zerar os riscos de queda e, quem sabe, tentar beliscar uma vaga em um possível G-8. Para isso, Mancini precisa somar três pontos contra o Vitória, time que conhece muito bem.