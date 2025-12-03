CBF divulga áudio do VAR e encerra polêmica do Brasileirão

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou, nesta quarta-feira (3), a checagem feita pela cabine do VAR no lance que abriu o placar para o Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, na Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão. O gol, inicialmente anulado pelo assistente por impedimento de Lucho Acosta na origem da jogada, acabou confirmado após análise tecnológica.

No lance, Samuel Xavier lança para o meio-campista argentino, que aparece alinhado com Wagner Leonardo. A jogada prossegue até a finalização de Soteldo, que marca. O impedimento foi marcado em campo, mas a cabine identificou que pé do atacante e ombro do defensor estavam na mesma linha, segundo o protocolo da Regra 11.

— Jogadores estavam na mesma linha. Troca de decisão, confirma o gol. Decisão factual — disse Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, responsável pelo VAR.

Fluminense vence o Grêmio fora de casa no Brasileirão

Com dois gols de Soteldo, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1 em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. A noite desta terça-feira (2) foi especial para o venezuelano, que balançou as redes pela primeira vez pelo clube. André Henrique descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Flu vai a 61 pontos e dorme na quinta colocação, aguardando os jogos de Botafogo e Bahia, na quarta-feira (3). Já o Grêmio, estaciona em 46 pontos, na 10ª colocação, com atenção no retrovisor, podendo ser ultrapassado por Bragantino e Atlético-MG, com um ponto a menos.