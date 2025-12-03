Jogador disputa final com tornozeleira eletrônica e europeus reagem: 'Anormal'



O futebol do Rio de Janeiro vive um episódio raro. Finalista da Série B2 do Campeonato Carioca, o Goytacaz conta com um jogador que atua com tornozeleira eletrônica — e o fato ganhou repercussão internacional neste fim de semana. O jornal português "A Bola" classificou o caso como "insólito", algo anormal mesmo para os padrões do futebol mundial.

Jornal português repercute caso do jogador do Goytacaz

Yuri de Carvalho, atacante do Goytacaz, está lutando pela conquista da Série B2 carioca após ter sido libertado da prisão em maio. O jornal destaca que o atleta foi preso em 2018 por tráfico de drogas e passou sete anos encarcerado. Com a progressão de regime, recebeu autorização para trabalhar — inclusive atuar em partidas oficiais — desde que mantivesse o equipamento de monitoramento no tornozelo.

A imagem de Yuri em campo com a tornozeleira, registrada no jogo contra o Macaé, viralizou rapidamente e alcançou a imprensa internacional. "A Bola" também informa que o Goytacaz já solicitou à Justiça a remoção do dispositivo, mas o pedido ainda não foi analisado.

Jogador pode ser campeão no próximo domingo

A informação foi detalhada também pelo "ge", que confirmou que Yuri de Carvalho será novamente relacionado para o segundo jogo da final da Série B2, no próximo domingo (7), às 15h, no Aryzão, em Campos dos Goytacazes.

A primeira partida terminou empatada em 1 a 1, deixando a decisão em aberto. Yuri entrou aos 25 minutos do segundo tempo, com a tornozeleira escondida sob o meião azul. Aos 30 anos, ele disputou toda a Série B2 utilizando o dispositivo, sempre entrando ao longo dos jogos. Apesar de ainda não ter marcado na competição, é considerado peça útil no elenco comandado pelo treinador Wellington Gomes.

O Goytacaz evita comentar publicamente o caso, mas dirigentes afirmam que não há proibição no regulamento da competição quanto ao uso da tornozeleira.

— Atrapalha, mas não impede — disse ao ge um membro do clube.

Yuri de Carvalho pode terminar o ano com final feliz

Preso desde 2018, Yuri cumpriu sete anos na Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos, até ganhar o direito à progressão de regime em maio de 2025.

Se houver novo empate entre Goytacaz e Macaé, a decisão do título será nos pênaltis. E, caso o Goyta conquiste o troféu, Yuri pode terminar 2025 como campeão estadual sete meses depois de deixar a prisão.

