Coritiba: confira jogadores em fim de contrato e com acordo para 2026
Veja quem deve ficar e sair do Coxa para a próxima temporada
Com o acesso à Série A, o Coritiba começou a planejar a próxima temporada. Na pautas, estão as permanências, saídas e contratações.
O técnico Mozart declarou que pretende manter de 40% a 50% do elenco e vê a necessidade de 'seis a oito reforços' para ser competitivo na Série A. Do grupo atual, 15 jogadores encerram o contrato nesta temporada, e outros 15 atletas possuem acordo para o ano que vem.
O Lance! fez um levantamento dos jogadores em fim de contrato e quem tem acordo para 2026, além de atletas que voltam de empréstimo. Confira abaixo:
Jogadores em fim de contrato no Coritiba
Empréstimo
- zagueiro Maicon (Vasco)
- volante Wallisson (Athletic-MG)
- volante Filipe Machado (Vitória)
- atacante Gustavo Coutinho (Sport)
Fim do vínculo
- goleiro Gabriel Leite
- zagueiro Rodrigo Modelo
- zagueiro Fracchia
- lateral-direito Alex Silva
- lateral-direito Zeca
- volante Geovane
- meia Josué
- meia Carlos de Pena
- atacante Dellatorre
- atacante Everaldo
- atacante Nicolas Careca
Quarto goleiro, Gabriel Leite deve renovar por mais um ano, assim como o zagueiro Maicon. Já o meia Josué tem uma cláusula de renovação automática com o acesso e busca uma valorização salarial para ativar.
Os laterais Alex Silva e Zeca ainda estão sendo avaliados e podem permanecer. Os outros sete nomes não ficam.
- É difícil cravar, mas entre 40% e 50% devemos manter e ter os ajustes necessários. O número ideal são 24,25 atletas de linha e quatro goleiros. Com elenco muito grande, não conseguimos dar atenção devida aos jogadores. Acredito no processo de treinamento. Um elenco mais enxuto para qualificar o trabalho - avaliou Mozart.
Jogadores com contrato no Coritiba para 2026
- goleiro Pedro Morisco - contrato: dezembro/2027
- goleiro Benassi - contrato: dezembro/2027
- goleiro Pedro Rangel - contrato: dezembro/2028
- zagueiro Tiago Cóser - contrato: dezembro/2026
- zagueiro Guilherme Aquino - contrato: junho/2027
- zagueiro Jacy - contrato: dezembro/2028
- zagueiro/lateral Bruno Melo - contrato: dezembro/2026
- lateral-direito Felipe Guimarães - contrato: dezembro/2027
- lateral-esquerdo João Almeida - contrato: julho/2027
- volante Sebastián Gómez - contrato: dezembro/2026
- volante Vini Paulista - contrato: dezembro/2027
- atacante Clayson - contrato: dezembro/2026
- atacante Rodrigo Rodrigues - contrato: junho/2027
- atacante Iury Castilho - contrato: junho/2028
- atacante Lucas Ronier - contrato: dezembro/2027
O departamento de futebol deve emprestar jogadores com contrato e avalia os jovens laterais Felipe Guimarães e João Almeida para dar rodagem. Já o atacante Clayson recebeu sondagens para sair, e o clube sinalizou que vai liberá-lo.
Jogadores que voltam de empréstimo ao Coritiba
- goleiro Rafael William (Maringá) - contrato: dezembro/2026
- zagueiro Thalisson Gabriel (Paysandu) - contrato: dezembro/2027
- zagueiro Márcio Silva (Guarani) - contrato: dezembro/2026
- lateral-direito Diogo Batista (CSA) - contrato: dezembro/2026
- lateral-esquerdo Jamerson (Vitória) - contrato: dezembro/2026
- lateral-esquerdo Rodrigo Gelado (Athletic-MG) - contrato: dezembro/2027
- volante Bernardo (Brusque) - contrato: dezembro/2026
- volante Matheus Bianqui (Mirassol) - contrato: dezembro/2026
- atacante David da Hora (América-MG) - contrato: dezembro/2026
A comissão técnica alviverde não deve aproveitar nenhum dos nove atletas que voltam de empréstimo. O único que agrada ao treinador Mozart é Matheus Bianqui, mas o clube avalia que o meio-campista não tem mais 'clima' com a torcida.
Márcio Silva, Rodrigo Gelado e Jamerson, machucados, vão tratar as lesões nos respectivos clubes antes do retorno. Outros três jogadores estão emprestados e não voltam agora por conta dos vínculos até a metade de 2026: o meia Geovane Meurer (Apoel-CY) e os atacantes Éberth (Santarém-POR) e Brandão (Danubio Montevideo-URU).
