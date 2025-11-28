menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Coritiba: confira jogadores em fim de contrato e com acordo para 2026

Veja quem deve ficar e sair do Coxa para a próxima temporada

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 28/11/2025
07:31
Coritiba jogadores elenco
imagem cameraCoxa deve reformular metade do elenco para 2026. Foto: Divulgação/Coritiba
Com o acesso à Série A, o Coritiba começou a planejar a próxima temporada. Na pautas, estão as permanências, saídas e contratações.

O técnico Mozart declarou que pretende manter de 40% a 50% do elenco e vê a necessidade de 'seis a oito reforços' para ser competitivo na Série A. Do grupo atual, 15 jogadores encerram o contrato nesta temporada, e outros 15 atletas possuem acordo para o ano que vem.

O Lance! fez um levantamento dos jogadores em fim de contrato e quem tem acordo para 2026, além de atletas que voltam de empréstimo. Confira abaixo:

Jogadores em fim de contrato no Coritiba

Empréstimo

    1.
  1. zagueiro Maicon (Vasco)
    2. 2.
  2. volante Wallisson (Athletic-MG)
    3. 3.
  3. volante Filipe Machado (Vitória)
    4. 4.
  4. atacante Gustavo Coutinho (Sport)

Fim do vínculo

    1.
  1. goleiro Gabriel Leite
    2. 2.
  2. zagueiro Rodrigo Modelo
    3. 3.
  3. zagueiro Fracchia
    4. 4.
  4. lateral-direito Alex Silva
    5. 5.
  5. lateral-direito Zeca
    6. 6.
  6. volante Geovane
    7. 7.
  7. meia Josué
    8. 8.
  8. meia Carlos de Pena
    9. 9.
  9. atacante Dellatorre
    10. 10.
  10. atacante Everaldo
    11. 11.
  11. atacante Nicolas Careca

Quarto goleiro, Gabriel Leite deve renovar por mais um ano, assim como o zagueiro Maicon. Já o meia Josué tem uma cláusula de renovação automática com o acesso e busca uma valorização salarial para ativar.

Os laterais Alex Silva e Zeca ainda estão sendo avaliados e podem permanecer. Os outros sete nomes não ficam.

- É difícil cravar, mas entre 40% e 50% devemos manter e ter os ajustes necessários. O número ideal são 24,25 atletas de linha e quatro goleiros. Com elenco muito grande, não conseguimos dar atenção devida aos jogadores. Acredito no processo de treinamento. Um elenco mais enxuto para qualificar o trabalho - avaliou Mozart.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Jogadores com contrato no Coritiba para 2026

    1.
  1. goleiro Pedro Morisco - contrato: dezembro/2027
    2. 2.
  2. goleiro Benassi - contrato: dezembro/2027
    3. 3.
  3. goleiro Pedro Rangel - contrato: dezembro/2028
    4. 4.
  4. zagueiro Tiago Cóser - contrato: dezembro/2026
    5. 5.
  5. zagueiro Guilherme Aquino - contrato: junho/2027
    6. 6.
  6. zagueiro Jacy - contrato: dezembro/2028
    7. 7.
  7. zagueiro/lateral Bruno Melo - contrato: dezembro/2026
    8. 8.
  8. lateral-direito Felipe Guimarães - contrato: dezembro/2027
    9. 9.
  9. lateral-esquerdo João Almeida - contrato: julho/2027
    10. 10.
  10. volante Sebastián Gómez - contrato: dezembro/2026
    11. 11.
  11. volante Vini Paulista - contrato: dezembro/2027
    12. 12.
  12. atacante Clayson - contrato: dezembro/2026
    13. 13.
  13. atacante Rodrigo Rodrigues - contrato: junho/2027
    14. 14.
  14. atacante Iury Castilho - contrato: junho/2028
    15. 15.
  15. atacante Lucas Ronier - contrato: dezembro/2027

O departamento de futebol deve emprestar jogadores com contrato e avalia os jovens laterais Felipe Guimarães e João Almeida para dar rodagem. Já o atacante Clayson recebeu sondagens para sair, e o clube sinalizou que vai liberá-lo.

Jogadores que voltam de empréstimo ao Coritiba

    1.
  1. goleiro Rafael William (Maringá) - contrato: dezembro/2026
    2. 2.
  2. zagueiro Thalisson Gabriel (Paysandu) - contrato: dezembro/2027
    3. 3.
  3. zagueiro Márcio Silva (Guarani) - contrato: dezembro/2026
    4. 4.
  4. lateral-direito Diogo Batista (CSA) - contrato: dezembro/2026
    5. 5.
  5. lateral-esquerdo Jamerson (Vitória) - contrato: dezembro/2026
    6. 6.
  6. lateral-esquerdo Rodrigo Gelado (Athletic-MG) - contrato: dezembro/2027
    7. 7.
  7. volante Bernardo (Brusque) - contrato: dezembro/2026
    8. 8.
  8. volante Matheus Bianqui (Mirassol) - contrato: dezembro/2026
    9. 9.
  9. atacante David da Hora (América-MG) - contrato: dezembro/2026

A comissão técnica alviverde não deve aproveitar nenhum dos nove atletas que voltam de empréstimo. O único que agrada ao treinador Mozart é Matheus Bianqui, mas o clube avalia que o meio-campista não tem mais 'clima' com a torcida.

Márcio Silva, Rodrigo Gelado e Jamerson, machucados, vão tratar as lesões nos respectivos clubes antes do retorno. Outros três jogadores estão emprestados e não voltam agora por conta dos vínculos até a metade de 2026: o meia Geovane Meurer (Apoel-CY) e os atacantes Éberth (Santarém-POR) e Brandão (Danubio Montevideo-URU).

circulo com pontos dentroTudo sobre

