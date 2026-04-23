Ex-Vasco, Evander quebra recorde histórico na MLS; veja

O meia Evander, ex-Vasco, entrou para a história da Major League Soccer (MLS) ao se tornar o brasileiro com mais gols na liga. O jogador do Cincinnati chegou à marca de 43 gols no empate por 3 a 3 contra o Chicago Fire, superando o recorde de Wélton, ex-Fluminense e Flamengo, que havia marcado 42 gols entre 1996 e 2000.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao ge, o jogador de 28 anos comemorou o feito e admitiu que não tratava o recorde como um objetivo desde que chegou aos Estados Unidos.

continua após a publicidade

– Eu me sinto muito feliz, muito honrado. Não esperava. Desde que cheguei à liga, nunca imaginei que eu poderia alcançar essa marca. Então foi uma coisa que aconteceu naturalmente, nunca foi meu foco buscar isso – afirmou.

O gol que colocou Evander no topo da lista encerrou um jejum de 13 jogos sem balançar as redes, contabilizando as últimas partidas da temporada passada. O brasileiro havia ficado duas semanas fora no início da temporada por conta de uma lesão e vinha com baixo desempenho em 2026.

continua após a publicidade

– Todo gol tem um gostinho especial. É claro que meu primeiro na liga, quando eu cheguei, foi diferente, porque saiu logo rápido, já no meu segundo jogo. E acho que esse último também foi um gol que, como eu estava alguns jogos sem fazer, e as coisas não estavam se encaixando… Foi um pouquinho diferente também, e foi um gol que alcançou a marca – disse o brasileiro.

Evander em ação pelo Cincinnati (Foto: Reprodução/Instagram)

Evander fez história na MLS

Meia de origem, Evander tem números de atacante nos Estados Unidos. Na última temporada, viveu seu melhor momento na MLS, com 22 gols em 43 jogos. Ao todo, pelo Cincinnati, o jogador soma 22 gols e 17 assistências em todas as competições.

Antes de chegar ao clube em 2025, Evander passou duas temporadas no Portland Timbers, onde marcou 26 gols e deu 23 assistências. O jogador tem contrato com o Cincinnati até 2027, com opção de renovação por mais um ano.

Evander revelou que atuar nos Estados Unidos nunca esteve nos seus planos, mas diz estar feliz com a decisão.

– Quando eu saí do Brasil, fui para uma equipe de médio escalão no futebol europeu. Apesar de ter feito uma boa passagem no Midtjylland, acabou que as coisas não aconteceram e Deus me trouxe para a MLS. Eu nunca imaginava vir para a MLS, nunca tinha passado na minha cabeça, mas hoje eu estou feliz aqui. Mas como eu disse, nunca com o objetivo de chegar a essa marca – explicou.

O recorde anterior pertencia a Wélton que atuou na MLS entre 1996 e 2000 e somou 42 gols. O atacante foi um dos desbravadores da liga norte-americana, ainda em seus primeiros anos de existência. A lista dos maiores artilheiros brasileiros da MLS agora tem Evander na liderança (43 gols), seguido por Wélton (42), Camilo Sanvezzo (39), João Klauss (27) e, com 26 gols, Héber, Gabriel Pec (também revelado pelo Vasco) e Brenner.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.