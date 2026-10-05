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Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

Cronômetro corre até 23h59 com reações distintas entre gigantes do futebol

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 15:40
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Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Postagens e e-commerce de clubes do Brasileirão passam por reformulação visual devido à proibição das bets (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF / Folhapress)

A segunda-feira (5) marcou o início de uma drástica transformação visual e comercial no futebol brasileiro. Com o limite de tolerância fixado para as 23h59 para o cumprimento da Medida Provisória que veta a veiculação de marcas de apostas, os principais clubes do país adotaram posturas distintas. Enquanto algumas equipes já removeram completamente seus patrocinadores master de redes sociais, sites e uniformes de treino, outras mantêm as marcas estampadas até o último minuto.

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No Flamengo, a remoção da Betano já é visível nas plataformas digitais e nos uniformes de treino. O portal oficial do clube retirou a marca da aba de parceiros comerciais, enquanto as imagens das atividades desta segunda-feira mostraram o elenco trabalhando com vestuário sem a estampa da patrocinadora. As lojas físicas e digitais, contudo, ainda comercializam os estoques de camisas com o patrocínio estampado. O Botafogo, por sua vez, promoveu uma reformulação completa em suas mídias: site oficial, e-commerce e postagens em redes sociais foram limpos da VBet, com artes e peças promocionais recentes sendo veiculadas exclusivamente com o uniforme "limpo".

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Manto rubro-negro à venda no site oficial já aparece sem a estampa da casa de apostas após a nova determinação (Foto: Reprodução)
Manto rubro-negro à venda no site oficial já aparece sem a estampa da casa de apostas após a nova determinação (Foto: Reprodução)

Atlético-MG e Cruzeiro em movimento de retirada

No Atlético-MG, as imagens dos trabalhos realizados no centro de treinamento nesta segunda-feira já não contaram com a presença da marca H2bet nos uniformes dos atletas. Já no Cruzeiro, a diretoria confirmou o processo de transição ao longo do dia, com término previsto para as 23h59. Embora materiais com a Betnacional ainda tenham figurado em publicações recentes e placas no CT estivessem presentes no fim de semana, a transição está em curso, mantendo-se o mesmo valor para as camisas com e sem o patrocínio na loja virtual.

Elenco do Atlético-MG realiza atividades na Cidade do Galo vestindo uniforme com o visual &quot;limpo&quot;.
Elenco do Atlético-MG realiza atividades na Cidade do Galo vestindo uniforme com o visual "limpo" (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Palmeiras e São Paulo aguardam até o fim

O Palmeiras adotou um formato híbrido nesta jornada: enquanto os membros da comissão técnica utilizaram vestuário com a marca da Sportingbet, os jogadores foram a campo para o treino com uniforme sem a aplicação do logotipo. O clube alviverde confirmou que manterá a exibição do contrato até as 23h59, na expectativa de uma possível liminar favorável do Supremo Tribunal Federal (STF). Cenário semelhante vive o São Paulo, que não emitiu posicionamento oficial e projeta a remoção de conteúdos e materiais das plataformas a partir de terça-feira, caso nenhuma decisão judicial derrube a determinação.

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Jogadores do Palmeiras realizam trabalho tático vestindo uniforme sem aplicação da patrocinadora de apostas
Jogadores do Palmeiras realizam trabalho tático vestindo uniforme sem aplicação da patrocinadora de apostas (Foto: (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

Indefinições no Fluminense e Corinthians

No Fluminense, as publicações de treinos nas mídias oficiais continuaram exibindo o patrocínio da Superbet ao longo desta segunda-feira. No Corinthians, o portal oficial e os coletes de treino mantiveram o destaque para a Esportes da Sorte, muito embora a loja física do clube já tenha passado a comercializar unicamente as camisas sem a logomarca da empresa.

Guga em treino do Fluminense
Atletas do Fluminense trabalham em campo com a estampa da Superbet em destaque no centro da camisa (Foto: Marina Garcia/Fluminense)
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