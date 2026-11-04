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Cruzeiro: Kaio Jorge é denunciado pelo STJD por provocações no clássico

Wesley também foi denunciado

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/11/2026 17:50
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Kaio Jorge pede silêncio na Arena MRV
Kaio Jorge pede silêncio na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress) ORG XMIT: ATLETICO X CRUZEIRO - CAMPEONA

Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, será julgado nesta quinta-feira (5), pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) . O camisa 19 foi denunciado pela Procuradoria da corte por provocações ao Atlético-MG na vitória por 1 a 0, na Arena MRV, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A denúncia se enquadra no Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código". A pena vai de um a seis jogos de suspensão, e cabe recurso.

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Kaio Jorge comemora gol
Kaio Jorge comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Esta não é a primeira vez que Kaio Jorge é julgado pelo STJD em 2026. Em 31 de agosto, a 5ª Comissão Disciplinar analisou uma denúncia contra o atacante por uma jogada envolvendo o zagueiro Ruan Tressoldi, do Atlético-MG. A pena de um jogo de suspensão foi convertida em advertência.

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Provocação de Kaio Jorge no clássico

Autor do gol da vitória do Cruzeiro, Kaio Jorge fez o gesto de silêncio em direção às arquibancadas da Arena MRV ao comemorar. Depois do apito final, ele simulou o ato de jogar milho, ainda no gramado, em referência a uma provocação tradicional da torcida celeste ao rival.

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Nas entrevistas e nas redes sociais, o atacante também empilhou provocações, e chegou a dizer na zona mista que o rival deveria contratar zagueiros melhores.

– Pressão nenhuma. Me sinto super confortável no clássico. Inclusive, para o ano que vem, a diretoria do Atlético precisa contratar zagueiros melhores para me marcar, porque senão vai tomar gol de novo. Estava pensando já. Eles trocam (zagueiros), botam titular, reserva, contratam... não tem jeito. Sempre que forem me marcar vai ter gol – brincou o jogador em conversa com os jornalistas.

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Wesley também foi denunciado

Wesley também será julgado nesta quinta pelo mesmo artigo. O atacante, que não entrou em campo no clássico, teria feito um gesto obsceno para torcedores mirins do Atlético-MG que estavam em uma arquibancada próxima ao banco de reservas.

O árbitro Raphael Claus não puniu o jogador, mas relatou a situação na súmula da partida. Na zona mista, após o jogo, Wesley confirmou que fez o gesto, mas descartou que tenha sido para uma criança, como os atleticanos o acusaram. Segundo ele, o gesto foi para um torcedor que atirou um objeto em direção ao banco do Cruzeiro.

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