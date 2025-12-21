menu hamburguer
Emocionado, Yuri Alberto vibra com título pelo Corinthians: 'Torcida merece demais'

Atacante celebra conquista, destaca trajetória do elenco e exalta a força da Fiel na campanha vitoriosa

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 21/12/2025
20:47
Atualizado há 42 minutos
Yuri Alberto participou dos dois gols do Corinthians (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)
Yuri Alberto participou dos dois gols do Corinthians (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)
  Matéria
O atacante Yuri Alberto não escondeu a emoção ao levantar a taça de campeão da Copa do Brasil. O jogador foi um dos protagonistas da vitória do Corinthians neste domingo (21), contra o Vasco, no Maracanã, marcando o gol que abriu o placar e dando assistência para o segundo.

Ao término do jogo, o atacante ainda relembrou que, em alguns momentos, "diziam" que o time avançou por infelicidade dos adversários, e não por méritos do Corinthians. Yuri Alberto afirmou ainda que o título é um prêmio para ele e para todo o clube.

— Comemorar muito agora. A gente mereceu demais. De todos os times, todas as nossas vitórias, tudo era infelicidade do adversário, nunca era mérito do Corinthians. E hoje a gente mostrou, com esse grande título, que a gente mereceu muito, cara. A gente mereceu muito todo o nosso trabalho, toda a nossa dor, toda a dor que eu passei durante esse ano. Poder fazer o gol, poder pegar título com essa torcida que merece demais — disse Yuri Alberto à "TV Globo".

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em 2025, Yuri Alberto disputou 58 jogos pelo Corinthians, sendo 45 como titular, com 19 gols e três assistências, participando de um gol a cada 190 minutos. O atacante teve média de 2.3 finalizações por jogo, com 0.8 no alvo, além de 36% de conversão de grandes chances. Também registrou 3.3 duelos ganhos por partida, sofreu 1.3 faltas por jogo, teve um pênalti sofrido e encerrou a temporada com nota 6.90 no Sofascore.

— Sinto-me muito honrado, muito, de verdade. É um amor inexplicável, cara. Começo do ano, graças a Deus, a gente pôde conquistar esse grande título. Eu participei do gol novamente. E, cara, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais com a gente, é bom demais comigo. Eu vou comemorar lá com meus companheiros — completou.

Yuri Alberto pelo Corinthians:

  1. 206 jogos (177 titular)
  2. 76 gols
  3. 20 assistências
  4. 164 minutos para participar de gol
  5. 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
  6. 48% conversão de grandes chances
  7. 3.8 duelos ganhos por jogo
  8. 1.4 faltas sofridas por jogo
  9. 3 pênaltis sofridos
  10. Nota Sofascore 7.00
Yuri Alberto comemora gol do Corinthians diante do Vasco (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)
Yuri Alberto comemora gol do Corinthians diante do Vasco (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

O que vem pela frente

Com o título da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. O time também vai disputar a Supercopa Rei (nome atual da Supercopa do Brasil) diante do Flamengo, atual campeão brasileiro.

O jogo está inicialmente marcado para 24 de janeiro, mas a data ainda pode ser alterada. O local da partida também não foi definido.

  Matéria
