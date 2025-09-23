menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (23/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça (23)

23/09/2025
Kylian Mbappé marcou dois gols de pênalti na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, pela Champions League (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os de volta das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana, La Liga e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 23 de setembro de 2025)

Libertadores (quartas)

Racing x Vélez Sarsfield – 19h – Paramount+

Copa Sul-Americana (quartas)

Fluminense x Lanús – 21h30 – SBT, +SBT, SBT Sports e Paramount+

Jogos de hoje: o Fluminense recebe o Lanús no Maracanã na disputa por uma vaga nas semifinais da Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
La Liga

Athletic Bilbao x Girona – 14h – ESPN 4 e Disney+
Espanyol x Valencia – 14h – Disney+
Levante x Real Madrid – 16h30 – Disney+
Sevilla x Villarreal – 16h30 – Disney+

Copa da Liga Inglesa

Lincoln City x Chelsea – 15h45 – ESPN 2 e Disney+
Fulham x Cambridge United – 15h45 – Disney+
Liverpool x Southampton – 16h – ESPN e Disney+

Copa da Itália

Cagliari x Frosinone – 12h – SportyNet (YouTube)
Udinese x Palermo – 13h30 – SportyNet (TV e YouTube)
Milan x Lecce – 16h – SportyNet (TV e YouTube)

Brasileirão Série B

Paysandu x Novorizontino – 19h30 – ESPN 4, Disney+ e SportyNet+
Ferroviária x Goiás – 21h35 – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, Disney+ e SportyNet+

Campeonato Japonês

Albirex Niigata x Nagoya Grampus – 2h – Canal GOAT
Kashima Antlers x Cerezo Osaka – 6h – Canal GOAT
Vissel Kobe x Tokyo Verdy – 7h – Xsports e Canal GOAT
Gamba Osaka x Yokohama F. Marinos – 7h – Canal GOAT

Campeonato Finlandês

KuPS x SJK – 12h – Canal GOAT e OneFootball
Ilves x Gnistan – 12h – Canal GOAT e OneFootball
Inter Turku x HJK – 13h – Canal GOAT e OneFootball

Copa Intercontinental

Al Ahli x Pyramids – 15h – CazéTV e Sportv

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

Le Mans x Grenoble – 15h30 – SportyNet (YouTube)

Campeonato Escocês

Falkirk x Hibernian – 15h45 – Canal GOAT

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Carpi x Ravenna – 15h45 – OneFootball
Perugia x Sambenedettese – 15h45 – OneFootball

Campeonato Português

Benfica x Rio Ave – 16h15 – ESPN 4 e Disney+

Copa do Caribe

Central FC x Mount Pleasant – 21h – Disney+
Juventus des Cayes x Cibao – 21h – Disney+

Copa Centro-Americana

Alajuelense x Motagua – 23h – Disney+

