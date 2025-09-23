Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (23/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça (23)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os de volta das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana, La Liga e entre outros mais.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Bola de Ouro: Lance! aponta quem será o Melhor Jogador do Mundo
Futebol Internacional22/09/2025
- Fora de Campo
Sormani compara Guilherme, do Santos, a indicado à Bola de Ouro: ‘Não troco’
Fora de Campo22/09/2025
- Futebol Feminino
Não deu! Marta fica de fora do Top-10 da Bola de Ouro; veja a posição da brasileira
Futebol Feminino22/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 23 de setembro de 2025)
Libertadores (quartas)
Racing x Vélez Sarsfield – 19h – Paramount+
Copa Sul-Americana (quartas)
Fluminense x Lanús – 21h30 – SBT, +SBT, SBT Sports e Paramount+
La Liga
Athletic Bilbao x Girona – 14h – ESPN 4 e Disney+
Espanyol x Valencia – 14h – Disney+
Levante x Real Madrid – 16h30 – Disney+
Sevilla x Villarreal – 16h30 – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Copa da Liga Inglesa
Lincoln City x Chelsea – 15h45 – ESPN 2 e Disney+
Fulham x Cambridge United – 15h45 – Disney+
Liverpool x Southampton – 16h – ESPN e Disney+
Copa da Itália
Cagliari x Frosinone – 12h – SportyNet (YouTube)
Udinese x Palermo – 13h30 – SportyNet (TV e YouTube)
Milan x Lecce – 16h – SportyNet (TV e YouTube)
Brasileirão Série B
Paysandu x Novorizontino – 19h30 – ESPN 4, Disney+ e SportyNet+
Ferroviária x Goiás – 21h35 – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, Disney+ e SportyNet+
Campeonato Japonês
Albirex Niigata x Nagoya Grampus – 2h – Canal GOAT
Kashima Antlers x Cerezo Osaka – 6h – Canal GOAT
Vissel Kobe x Tokyo Verdy – 7h – Xsports e Canal GOAT
Gamba Osaka x Yokohama F. Marinos – 7h – Canal GOAT
Campeonato Finlandês
KuPS x SJK – 12h – Canal GOAT e OneFootball
Ilves x Gnistan – 12h – Canal GOAT e OneFootball
Inter Turku x HJK – 13h – Canal GOAT e OneFootball
Copa Intercontinental
Al Ahli x Pyramids – 15h – CazéTV e Sportv
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
Le Mans x Grenoble – 15h30 – SportyNet (YouTube)
Campeonato Escocês
Falkirk x Hibernian – 15h45 – Canal GOAT
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Carpi x Ravenna – 15h45 – OneFootball
Perugia x Sambenedettese – 15h45 – OneFootball
Campeonato Português
Benfica x Rio Ave – 16h15 – ESPN 4 e Disney+
Copa do Caribe
Central FC x Mount Pleasant – 21h – Disney+
Juventus des Cayes x Cibao – 21h – Disney+
Copa Centro-Americana
Alajuelense x Motagua – 23h – Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias