imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional chega a acordo com argentino Luis Zubeldía até o final de 2026

Treinador é aguardado ainda nesta terça-feira em Porto Alegre

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 23/09/2025
09:46
Atualizado há 1 minutos
Luis Zubeldía São Paulo
imagem cameraZubeldía está chegando para fechar o ano e preparar 2026 (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)
Com a queda de Roger Machado após a derrota por virada no Gre-Nal 448, a direção do Internacional correu rápido e, como antecipado pelo Lance!, chegou a um acordo com o técnico argentino Luis Zubeldía, que trabalhou no São Paulo, para comandar o Colorado no restante da temporada. O anúncio oficial deverá acontecer nas próximas horas, e o contrato se estenderá até dezembro de 2026. O argentino deve chegar ainda nesta terça (23) a Porto Alegre e começar a treinar o time amanhã. A intenção é que Zubeldía esteja na casamata já na partida de sábado (27), contra o Juventude, em Caxias do Sul.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado também negociava com Ramón Díaz, que tem proximidade com o diretor esportivo colorado, Andrés D’Alessandro. Parte dos dirigentes, porém, eram contrários à contratação do ex-treinador de Corinthians e Vasco.

Quinze jogos e 45 pontos pela frente

O perfil do argentino é visto como ideal para o momento colorado, que precisa remotivar a equipe para se afastar da zona de rebaixamento e lutar por, pelo menos, uma vaga na Sul-Americana. No São Paulo, Zubeldía comandou a equipe em 85 jogos, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Como o presidente Alessandro Barcellos havia comentado na coletiva após o clássico, o Inter tem pela frente 15 rodadas, com 45 pontos em jogo. O time está a cinco pontos do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. Então, a primeira tarefa de Zubeldía será afastar o Alvirrubro do Z4. E como o cartola antecipou ainda no domingo (21), a próxima é mirar o máximo possível acima.

Mesmo distante de uma chance de conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, o dirigente não escondeu que esse é o segundo objetivo a partir de agora. Confira os jogos que o Colorado tem pela frente.

O argentino chega com sua comissão técnica. São eles os auxiliares técnicos Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista de desempenho Carlos Burbano. De acordo com informações obtidas com colegas da imprensa argentina, o grupo custaria cerca de R$ 1 milhão por mês.

Os 15 jogos do Inter até o final do ano

  1. 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
  2. 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
  3. 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
  4. 15/10 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Mirassol x Internacional
  5. 19/10 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Sport
  6. 22/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Bahia x Internacional
  7. 26/10 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Fluminense x Internacional
  8. 2/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Atlético-MG
  9. 5/11 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Vitória x Internacional
  10. 9/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Bahia
  11. 19/11 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Ceará x Internacional
  12. 23/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Santos
  13. 30/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Vasco x Internacional
  14. 3/12 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – São Paulo x Internacional
  15. 7/12 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro - Internacional x Bragantino
Zubeldía esteve no São Paulo entre 2024 e 2025 (Foto: Erico Leonan/SPFC)
Zubeldía esteve no São Paulo entre 2024 e 2025 (Foto: Erico Leonan/SPFC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

