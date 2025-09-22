menu hamburguer
Internacional

Internacional negocia com mais um técnico argentino

Amizade de Ramón Díaz com D'Alessandro estaria facilitando as conversas

Técnico São Paulo Luis Zubeldía
imagem cameraZubeldía está na mira do Internacional (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Roberto Jardim
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 22/09/2025
14:08
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a queda de Roger Machado após a derrota por virada no Gre-Nal 448, a direção do Internacional corre contra o tempo para buscar um técnico para o restante da temporada. Além de Ramón Díaz, como antecipou o Lance!, outro nome surgiu. Também argentino. Trata-se de Luis Zubieldía, que passou pelo São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornalista Vagner Martins, de GZH. Conforme apurado pelo Lance!, o contato com o ex-técnico do Tricolor Paulista foi iniciado nesta manhã. Isso ocorreu porque alguns integrantes da direção não teriam gostado do nome Díaz.

Zubueldía viria com comissão

Zubueldía viria com sua comissão técnica. São eles os auxiliares técnicos Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista de desempenho Carlos Burbano. De acordo com informações obtidas com colegas da imprensa argentina, o grupo custaria cerca de R$ 1 milhão por mês.

O perfil do novo argentino é visto como ideal para o momento colorado, que precisa remotivar a equipe para se afastar da zona de rebaixamento e lutar por, pelo menos, uma vaga na Sul-Americana. No São Paulo, Zubeldía comandou a equipe em 85 jogos, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Nesta temporada, o técnico levou o Tricolor às oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, mas o desempenho ruim no Campeonato Brasileiro foi um dos fatores decisivos para sua demissão. O Lance! entrou em contato com o representante do treinador. Gustavo Lescovich não atendeu ligação, mas respondeu por WhatsApp que "ainda não havia nada", ao ser questionado se havia um acerto com o Inter.

Díaz e a amizade com D'Alessandro

Quanto a Ramón Díaz, sua amizade com D'Alessandro pesaria a seu favor. Assim como o fato de ter salvado Vasco e Corinthians do rebaixamento. O trabalho mais recente dele foi o Olímpia. Sua permanência no clube paraguaio foi efêmera, no entanto. O pedido de demissão ocorreu depois de apenas sete jogos. O que chamou atenção.

Díaz e D'Ale se conhecem desde o começo os anos 2000. O treinador foi responsável por levar o camisa 10 da base para o profissional do River Plate. Em 2008, mais uma vez, Díaz comandava o San Lorenzo e pediu a contratação de D’Ale.

O Lance! conversou em agosto com integrantes do estafe do técnico argentino. Ouviu que a comissão comandada por ele voltaria “sem dúvidas” ao Brasil. De acordo os contatos, todos adoram o Brasil, o futebol brasileiro e o nível do campeonato. O Emiliano (filho e assistente de Díaz), inclusive mora no Brasil.

Ramón Díaz e D'Alessandro
Ramón Díaz e D'Alessandro no San Lorenzo (Reprodução/X)

