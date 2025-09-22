Renan Peixoto volta a ser artilheiro do Athletico na Série B e desabafa: ‘Estou cansado’
Atacante ultrapassa o titular Viveros no ranking da Segundona
O atacante Renan Peixoto voltou a ser o artilheiro do Athletico na Série B ao marcar um dos gols da vitória do Athletico por 2 a 0 contra o Vila Nova no domingo (21), na Arena da Baixada, pela pela 27ª rodada. Apesar do feito, o atleta de 25 anos desabafou pelo momento individual dentro da equipe.
Substituto de Viveros, suspenso para o jogo, o jogador fez o sétimo gol na Segundona e passou o atacante colombiano. Ele aproveitou cruzamento de Benavídez pela direita e, de peixinho, cabeceou para abrir o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Velasco, no fim da segunda etapa, ampliou.
- Quero agradecer pelo gol, por estar marcando, participando e podendo ajudar o time. Sei que tenho poucos minutos, mas me entrego e me dedico. Tento treinar acima para poder, quando jogar, estar bem. Mesmo fazendo complemento e as coisas, jogar e treinar são duas coisas diferentes. Estou cansado, fazendo tudo que eu faço, não consigo entender, mas faz parte - afirmou, em entrevista à Espn, ainda no intervalo.
Renan Peixoto chegou a sete gols, cinco deles vindo do banco de reservas, em 19 jogos na Série B e soma 635 minutos em campo, com média de 33 minutos por partida. Ele foi titular apenas em seis oportunidades e deixou Alan Kardec para trás na preferência do técnico Odair Hellmann.
Contratado da Portuguesa, ao custo de R$ 6 milhões, o atacante tem 24 confrontos com a camisa do Furacão. O atleta, que já fez um gol de trás do meio-campo na Série B, não marcou gol nas cinco partidas disputadas na Copa do Brasil.
Já o concorrente Viveros, vice-artilheiro do Furacão na Segundona, fez seis gols em 11 partidas, com 780 minutos jogados e média de 70 minutos - começou como titular em oito jogos. Maior contratação da história, por R$ 27,4 milhões, o atacante colombiano fez sete gols em 15 jogos.
Com a volta do centroavante titular, Renan Peixoto ficará no banco contra o Athletic na quarta-feira (24), em São João del Rei (MG).
Athletico cola no G-4 da Série B
Com seis jogos de invencibilidade, o Athletico embalou e conquistou cinco vitórias seguidas. O Furacão agora pulou para a quinta posição, com 42 pontos.
A diferença para o Novorizontino, último time dentro do G-4, caiu para um ponto.
Próximos jogos do Athletico na Série B
- Athletic x Athletico: quarta (24), às 19h, Arena Sicredi
- Athletico x Operário-PR: sábado (27), às 20h30, Arena da Baixada
- Atlético-GO x Athletico: domingo (5), às 20h30, Antônio Accioly
