Alix Vinícius celebra 50 jogos pelo Bragantino e mira vaga continental
Zagueiro foi titular na vitória sem sofrer gols sobre o Vasco no Brasileirão
O zagueiro Alix Vinícius alcançou a marca expressiva de 50 partidas disputadas com a camisa do Red Bull Bragantino. O feito ocorreu no confronto diante do Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro, ocasião em que o defensor iniciou como titular e contribuiu diretamente para a vitória do Massa Bruta sem sofrer gols.
➡️Bragantino vence o Vasco em confronto direto por vaga na Libertadores
Contratado na temporada passada, o atleta consolidou seu espaço no elenco paulista e acumula momentos marcantes pelo clube, incluindo um gol anotado contra o River Plate, no Estádio Monumental de Núñez, pela Copa Sul-Americana deste ano. Após o triunfo diante do time carioca, o defensor valorizou o desempenho coletivo na partida comemorativa:
— Muito feliz por alcançar essa marca, que considero expressiva para a minha carreira. Cheguei ao clube na temporada passada e sempre dou o meu máximo nos treinos e jogos para poder ajudar o Bragantino. É uma felicidade muito grande poder ter chegado nessa marca em uma partida com uma vitória diante do nosso torcedor e, ainda mais, sem sofrer gol. Isso é ainda melhor para a gente. Espero poder seguir escrevendo a minha história aqui, onde sou muito feliz, e ajudando sempre o clube — afirma Alix Vinícius.
Foco nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro
Com os três pontos conquistados, o Red Bull Bragantino mantém o objetivo de somar o maior número possível de pontos nas duas rodadas restantes da competição nacional para assegurar presença em torneios internacionais na próxima temporada. O zagueiro ressaltou a mentalidade competitiva da equipe para o encerramento do campeonato:
— O Bragantino é um clube que tem se acostumado a disputar as competições internacionais. Esse ano, jogamos novamente, enfrentando grandes clubes da América, e isso é muito importante para o clube. Nós sabemos da importância de buscar as vitórias e, no final, a gente ver o que acontece. Então, o foco é sempre poder vencer o próximo jogo. Temos mais duas partidas e, claro, respeitando sempre o adversário, vamos buscar essas duas vitórias, somar o máximo de pontos e, no final, ver o que a gente vai conquistar — destaca o defensor.
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