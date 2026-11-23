Arbitragem em Botafogo x São Paulo vira assunto: 'Não é possível'
Equipes empataram em 1 a 1 pela 36ª rodada do Brasileirão
Botafogo e São Paulo empataram por 1 a 1 nesta segunda-feira (23), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Lima abriu o placar para o Tricolor, e Tiquinho Soares deixou tudo igual para o Glorioso nos minutos finais. Apesar do resultado, os lances da arbitragem ganharam destaque, principalmente pelas expulsões de Marçal e Wendell nos acréscimos.
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O clima esquentou nos minutos finais da partida. Aos 46 minutos, Marçal foi expulso após acertar Calleri com uma cotovelada. Pouco depois, Wendell também recebeu cartão vermelho por falta em Arthur Cabral. A confusão continuou na saída de campo, quando Marçal acertou a mão no rosto de Pablo Maia, aumentando a tensão após o apito final.
➡️ Veja os gols do empate entre Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão
As decisões do árbitro André Luiz Skettino repercutiram entre torcedores, que questionaram a condução da partida e os cartões aplicados no confronto. As expulsões nos acréscimos, em um jogo marcado pelo empate tardio do Botafogo, fizeram a arbitragem virar um dos principais assuntos após o duelo.
Veja a repercussão:
Com o resultado, o São Paulo chegou aos 45 pontos e ocupa a 11ª colocação, enquanto o Botafogo soma 43 pontos, na 14ª posição. O Tricolor volta a campo na quinta-feira (26), contra o Remo, no Morumbis. Já o Glorioso enfrenta o Bahia no sábado (28), no Nilton Santos.
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