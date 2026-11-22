Bragantino vence o Vasco em confronto direto por vaga na Libertadores
Com gol de Eduardo Sasha no segundo tempo, Massa Bruta chega aos 50 pontos, ultrapassa o Santos e sobe para a oitava colocação do Brasileirão
Em jogo de seis pontos na briga por uma vaga na Libertadores, o Bragantino venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do confronto foi marcado por Eduardo Sasha, no segundo tempo, garantindo os três pontos para a equipe paulista diante de sua torcida.
Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos 50 pontos e ultrapassou o Santos, alcançando a oitava colocação. Por outro lado, o time comandado por Pedro Emanuel se manteve com 47 pontos, na décima posição, agora mais distante da disputa pelo torneio continental.
Na próxima rodada, o Bragantino viaja para enfrentar o Internacional, no domingo (29), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Já o Vasco visita o Atlético-MG também no domingo (29), às 19h30, na Arena MRV.
Como foi a partida?
O primeiro tempo foi movimentado. Atuando em casa, o Bragantino iniciou melhor, ficou com a posse de bola e explorou bastante as pontas, principalmente com o atacante Wallace Yan, para levar perigo ao gol defendido por Léo Jardim. Porém, mesmo com os paulistas finalizando mais até os 20 minutos, foi o Vasco, com Andrés Gómez, quem teve a melhor oportunidade: o colombiano saiu cara a cara com Thiago Volpi, mas tentou uma cavadinha e facilitou a defesa do goleiro do Massa Bruta. Após essa chance, o Cruz-Maltino cresceu no jogo e, aos 46 minutos, Bruno Duarte perdeu um gol embaixo da trave, impedindo que os visitantes fossem para o intervalo em vantagem.
A segunda etapa começou novamente com o Bragantino melhor e dominando as principais ações ofensivas. Antes dos 15 minutos do segundo tempo, o Vasco respondeu em contra-ataque com Andrés Gómez, que arrancou sozinho, mas a zaga do Bragantino se recuperou e travou o atacante. Depois disso, o Cruz-Maltino pouco criou e, cinco minutos mais tarde, o Massa Bruta abriu o placar com Eduardo Sasha. Mesmo após o gol e com as mudanças promovidas por Pedro Emanuel, a equipe comandada por Wagner Mancini seguiu superior e, nos minutos finais, em contra-ataque puxado por Pitta, ainda viu o zagueiro vascaíno Robert Renan ser expulso por impedir uma chance clara de gol. O resultado é fundamental para o Bragantino, que ultrapassa o Santos e abre vantagem sobre o próprio Vasco na corrida por uma vaga na Libertadores de 2027.
Ficha técnica
✅ FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO X VASCO
Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📺 Transmissão: SporTV (TV fechada)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
📺 VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
🥅 Gols: Eduardo Sasha (20'/2ºT) - Bragantino;
🟨 Cartão Amarelo: Gabriel Pereira, Paulo Henrique (VAS); Juninho Capixaba, Alix Vinicius, Wallace Yan, Sant'Anna (RBB).
🟥 Cartão Vermelho: Robert Renan (VAS).
⚽ESCALAÇÕES
BRAGANTINO: Tiago Volpi; Rayan (A. Sant Anna), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires (Gabriel) e Lucas Barbosa; Henry Mosquera (Vinicinho), Wallace Yan (Herrera) e Eduardo Sasha (Pitta). (Técnico: Vagner Mancini)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodriguez), Gabriel (Brenner), Robert Renan e Cuiabano (Piton); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Bruno Duarte, Colidio (Hinestroza) e Andrés Gómez. (Técnico: Pedro Emanuel)
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