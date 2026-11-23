O São Paulo deixou escapar a vitória diante do Botafogo após abrir vantagem e sofrer o empate nos minutos finais. Depois da partida, Calleri lamentou o resultado de 1 a 1 e reconheceu que a equipe teve dificuldades para manter o desempenho no segundo tempo. O camisa 9 também fez uma cobrança sobre a temporada tricolor e afirmou que os 45 pontos alcançados no Campeonato Brasileiro representam pouco diante da história do clube.

➡️São Paulo sai na frente, mas Botafogo busca o empate no Brasileirão

— A gente empatou o jogo, queria levar a vitória, mas é muito pouco para a grandeza do São Paulo. A gente chegou aos 45 pontos que o torcedor estava pedindo, mas é muito pouco para tudo que representa essa camisa — declarou.

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O argentino avaliou que o Tricolor conseguiu se impor melhor na primeira etapa, mas encontrou dificuldades depois que o adversário mudou a formação. Segundo ele, a equipe não conseguiu ajustar a pressão e acabou permitindo que o Botafogo crescesse na partida.

— No primeiro tempo conseguimos jogar muito melhor com o rival. No segundo tempo, eles trocaram a formação. Acho que a gente não conseguiu encaixar bem na pressão. O goleiro deles pegou duas bolas impressionantes — analisou.

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O empate também prolonga a sequência sem vitórias do São Paulo como visitante. A equipe não vence fora de casa desde abril, quando venceu o Boston River, pela Sul-Americana. Desta vez, voltou a deixar pontos pelo caminho depois de ter construído uma vantagem no placar.

A pontuação, no entanto, é a mínima para livrar o clube de um possível rebaixamento a duas rodadas do fim do Brasileirão.

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Calleri projeta reação do São Paulo em 2027

Além de lamentar o resultado, Calleri demonstrou esperança de que o clube consiga mudar o cenário na próxima temporada. O atacante também reconheceu o desgaste vivido pelos torcedores ao longo de 2026.

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— A gente passou muita coisa esse ano, o torcedor passou por muita coisa esse ano. Espero de coração que, no ano que vem, o São Paulo volte ao primeiro patamar — desabafou o argentino.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)



