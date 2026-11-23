Internacional x Vitória registra gol mais rápido do Brasileirão 2026
Com gol de Renê aos 13 segundos, partida entra para a história da competição
O confronto entre Internacional e Vitória entrou para a história do Campeonato Brasileiro de 2026. Logo aos 12 segundos do primeiro tempo, Renê aproveitou um erro na saída de bola da defesa colorada, envolvendo Bruno Gomes e Mercado, para abrir o placar com uma finalização firme.
➡️ Vasco solicita à Justiça novo empréstimo de até R$ 55 milhões com empresa de Lamacchia
O gol foi o mais rápido desta edição do Brasileirão e colocou Renê entre os quatro jogadores que marcaram mais rapidamente na história da competição.
➡️ Cuiabano faz ação social em aldeia indígena no Mato Grosso
Ranking dos gols mais rápidos do Brasileirão 2026
- Renê (Internacional) – 00:13 – Internacional x Vitória
- Vitinho (Internacional) – 00:41 – Internacional 2 x 1 Corinthians
- Stiven Mendoza (Athletico-PR) – 00:50 – Athletico-PR 2 x 1 Cruzeiro
- Canobbio (Fluminense) – 00:54 – Vasco 3 x 2 Fluminense
- Alef Manga (Remo) – 01:20 – Remo 1 x 1 Palmeiras
- Cuello (Atlético-MG) – 01:24 – Atlético-MG 1 x 0 Internacional
Gol mais rápido da história do Brasileirão
O recorde absoluto pertence a Nivaldo, do Náutico, que balançou as redes aos oito segundos de jogo contra o Atlético-MG, em 1989. Já na era dos pontos corridos, a marca mais rápida também é de oito segundos, registrada por Dinei, do Vitória, contra a Portuguesa, em 2008.
O Lance! acompanha a partida em tempo real. A partida também terá transmissão do Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
Onde assistir Internacional x Vitória
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 23 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Mais LANCE!
Marcelo Hermes exalta golaço pelo Criciúma e projeta acesso à Série A
Lateral-esquerdo marcou o gol da vitória sobre o Fortaleza e destacou a proximidade do acesso à Série A
Veja gols em Internacional x Vitória: Diego Tarzia amplia para os visitantes
Equipes se enfrentam no Beira-Rio
Cuiabano faz ação social em aldeia indígena no Mato Grosso
Lateral do Vasco custeou a confecção de kits para as equipes feminina e masculina disputarem torneio
Tite mantém esquema do Botafogo para enfrentar o São Paulo; veja escalação
Glorioso precisa da vitória para amenizar crise na luta contra o rebaixamento
Como assistir Botafogo e São Paulo pelo Amazon Prime?
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
AO VIVO: acompanhe Botafogo x São Paulo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam logo mais, às 20h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão
Palmeiras e Grêmio decidem Copa do Brasil em jogo único; veja data e horário
Decisão será disputada em 6 de dezembro, às 16h, na Arena Mané Garrincha, em Brasília; pela primeira vez na história, título da Copa do Brasil será definido em jogo único
Vasco solicita à Justiça novo empréstimo de até R$ 55 milhões com empresa de Lamacchia
Pedido foi protocolado nesta segunda-feira e prevê o associativo como fiador da operação
Presidente do Cuiabá chama Santos e Corinthians de 'maiores caloteiros do Brasil'
Cristiano Dresch cobra punições esportivas mais rigorosas por dívidas dos clubes com o Cuiabá e defende perda de pontos e até rebaixamento para equipes inadimplentes
Vasco libera Johan Rojas dos dois últimos jogos da temporada
Emprestado pelo Monterrey, meia colombiano não permanecerá no Cruz-Maltino em 2027
Escalação: Corinthians pode ter novidade contra o Atlético-MG
Seedorf avalia opções para confronto decisivo pelo Brasileirão
Botafogo tem sido adversário indigesto para o São Paulo; veja retrospecto recente
Glorioso tem apenas uma derrota nos últimos 11 jogos e classificação memorável
Pentacampeão, Vampeta se envolve em acidente de trânsito e tem versões conflitantes na polícia
Ex-jogador é acusado por entregadora de aplicativo de provocar queda de moto e apresentar sinais de embriaguez
Fabrício Bruno recupera espaço no Cruzeiro e completa três meses sem ser driblado
Zagueiro ganhou novas oportunidades após a lesão de João Marcelo
Vitinho descarta torcer por rivais e manda recado sobre o Corinthians no Brasileirão
Atacante prioriza resultados do Timão e minimiza influência dos adversários
Tchoca admite temporada abaixo no Corinthians, mas destaca Seedorf: 'Confiança'
Zagueiro valoriza trabalho do treinador e busca mais oportunidades
Fortaleza anuncia retomada do futebol feminino em parceria com Club Social
Iniciativa garante apoio à formação e estabelece contrato para continuidade do time
Atacante abre o jogo sobre falha em negociação com Flamengo
Com o triunfo contra o Verdão, Rubro-Negro é campeão do Brasileirão 2026
Botafogo e São Paulo veem ativos 'trocados' em situações diferentes na temporada
Clubes fizeram negócio em julho envolvendo Ferraresi e Newton