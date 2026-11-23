O confronto entre Internacional e Vitória entrou para a história do Campeonato Brasileiro de 2026. Logo aos 12 segundos do primeiro tempo, Renê aproveitou um erro na saída de bola da defesa colorada, envolvendo Bruno Gomes e Mercado, para abrir o placar com uma finalização firme.

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O gol foi o mais rápido desta edição do Brasileirão e colocou Renê entre os quatro jogadores que marcaram mais rapidamente na história da competição.

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Ranking dos gols mais rápidos do Brasileirão 2026

1 . Renê (Internacional) – 00:13 – Internacional x Vitória 2 . Vitinho (Internacional) – 00:41 – Internacional 2 x 1 Corinthians 3 . Stiven Mendoza (Athletico-PR) – 00:50 – Athletico-PR 2 x 1 Cruzeiro 4 . Canobbio (Fluminense) – 00:54 – Vasco 3 x 2 Fluminense 5 . Alef Manga (Remo) – 01:20 – Remo 1 x 1 Palmeiras 6 . Cuello (Atlético-MG) – 01:24 – Atlético-MG 1 x 0 Internacional

Renê comemora gol marcado pelo Vitória contra o Internacional (Foto: Leonardo Mayer/Ag. F8/Folhapress)

Gol mais rápido da história do Brasileirão

O recorde absoluto pertence a Nivaldo, do Náutico, que balançou as redes aos oito segundos de jogo contra o Atlético-MG, em 1989. Já na era dos pontos corridos, a marca mais rápida também é de oito segundos, registrada por Dinei, do Vitória, contra a Portuguesa, em 2008.

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Onde assistir Internacional x Vitória