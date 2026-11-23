Veja gols em Botafogo x São Paulo: Pedro Lima marca e Tiquinho empata
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Botafogo e São Paulo estão se enfrentando nesta segunda-feira (23), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Veja os gols:
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Como chegam as equipes
O Botafogo atravessa um momento delicado no Brasileirão. A equipe vem de uma goleada por 4 a 0 para o Corinthians e está há quatro partidas sem vencer. Com 42 pontos, o Glorioso ainda não afastou o risco de rebaixamento e precisa de uma reação nas últimas rodadas para evitar complicações na luta pela permanência na Série A.
O resultado negativo também aumentou a pressão sobre o técnico Tite. O treinador reconheceu que o time deixou a desejar contra o Corinthians, mas espera uma mudança de postura diante da torcida no Nilton Santos.
Para o confronto, o Botafogo não poderá contar com o volante Huguinho, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Danilo deve retornar ao time após se recuperar de problemas físicos. Na defesa, Ferraresi também volta a ficar à disposição depois de servir sua seleção e deve ocupar a vaga de Arthur Chaves.
O São Paulo, por sua vez, também vive uma sequência negativa. Sem vencer há quatro jogos, o Tricolor estacionou nos 44 pontos e não tem mais chances de alcançar uma vaga na Libertadores. Após perder por 1 a 0 para o Fluminense, em casa, a equipe comandada por Dorival Júnior busca um resultado positivo para encaminhar a classificação à Copa Sul-Americana.
Para a partida no Rio de Janeiro, o treinador terá os retornos do volante Newton e dos atacantes Luciano e Ferreirinha, que cumpriram suspensão na rodada passada. Newton deve atuar improvisado na zaga, substituindo o lesionado Rafael Tolói. Luciano também deve retornar entre os titulares, enquanto Artur não poderá enfrentar o clube ao qual pertence, por força contratual.
Ficha técnica
BOTAFOGO X SÃO PAULO
- 🏆 Competição: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
- 📆 Data e horário: segunda-feira, 23 de novembro de 2026, às 20h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- 📺 Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)
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