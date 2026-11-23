O Criciúma deu um passo importante na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, e Marcelo Hermes foi o protagonista da vitória sobre o Fortaleza no último domingo. Autor do gol que garantiu o resultado positivo para o Tigre, o lateral-esquerdo comemorou o desempenho e destacou o peso do momento. Para o jogador, de 31 anos, o lance teve um significado especial e foi o mais importante de sua carreira.

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— Não sei se foi o gol mais bonito da minha carreira, mas certamente foi o mais importante. Era uma partida de muita responsabilidade, que valia demais para o nosso clube e para todos nós. Fazer um gol dessa importância, diante da nossa torcida, em um momento tão decisivo, é algo que vou guardar para sempre — afirmou.

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Hermes também ressaltou que a equipe ainda precisa confirmar o objetivo na partida de volta dos playoffs da Série B. Apesar da vantagem conquistada em casa, o lateral pediu concentração durante a semana e reforçou a importância de manter o nível de entrega para garantir o retorno à elite nacional.

— Fico muito feliz por ter ajudado a equipe a conquistar essa vitória, mas sabemos que ainda falta um passo. Vamos trabalhar muito durante a semana para buscar esse acesso, que é o nosso grande objetivo — completou.

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Marcelo Hermes alcança marca importante pelo Criciúma

Além do protagonismo na vitória sobre o Fortaleza, o lateral atingiu uma marca expressiva na temporada. Com a partida de domingo, chegou a 50 jogos disputados em 2026, dos 52 compromissos realizados pelo Criciúma até o momento. Aos 31 anos, é o atleta que mais entrou em campo pelo clube no ano.

O jogador também apresenta números ofensivos relevantes. Com cinco gols marcados, vive sua segunda temporada mais artilheira na carreira. Hermes valorizou a sequência de partidas e atribuiu o desempenho à dedicação nos treinamentos e aos cuidados diários.

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— Fico muito feliz por conseguir ter essa regularidade durante a temporada e estar à disposição da equipe em tantos jogos. É fruto de muito trabalho, dedicação e cuidado no dia a dia. Também fico satisfeito por ter conseguido ajudar ofensivamente, marcando cinco gols no ano — declarou.

Marcelo Hermes comemorando gol contra o Fortaleza (Foto: Divulgação)

Criciúma mantém foco no acesso à Série A

Com a vitória sobre o Fortaleza, o Criciúma volta suas atenções para o confronto decisivo dos playoffs da Série B. A equipe catarinense terá mais 90 minutos para confirmar o acesso e retornar à primeira divisão do futebol brasileiro.

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Marcelo Hermes destacou que o resultado positivo diante da torcida não pode tirar a concentração do elenco. O lateral reforçou que o grupo está ciente da responsabilidade e da importância da partida de volta para o futuro do clube.

— Sabemos que ainda não conquistamos nada e que teremos mais um jogo muito difícil pela frente. Conseguimos uma vitória importante em casa, com o apoio da nossa torcida, mas precisamos manter os pés no chão e ter a mesma concentração e entrega na partida de volta — afirmou.

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O jogador encerrou a declaração reforçando o comprometimento do elenco na preparação para o duelo decisivo.

— Estamos muito perto de alcançar um objetivo enorme para o clube. Vamos fazer de tudo para confirmar esse acesso. É uma semana de muito trabalho e preparação, porque sabemos o quanto esse jogo representa para todos nós — finalizou.

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