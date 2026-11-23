Tite mantém esquema do Botafogo para enfrentar o São Paulo; veja escalação
Glorioso precisa da vitória para amenizar crise na luta contra o rebaixamento
O Botafogo está escalado para enfrentar o São Paulo, nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo importante na luta contra o rebaixamento. O técnico Tite mexeu na equipe após a goleada sofrida para o Corinthians, mas manteve o esquema.
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Tite manteve o esquema com linha de cinco defensores. Ferraresi, que foi desfalque contra o Corinthians, volta a ser titular e formará trio com Justino e Marçal.
Na parte criativa da equipe, Danilo e Montoro continuam no banco. Edenilson foi sacado da equipe para a entrada do marroquinho Hakim Ziyech.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista, Vitinho, Justino, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Medina e Ziyech; Matheus Martims e Tiquinho Soares.
Já o São Paulo, do técnico Dorival Júnior, tem o seguinte 11 inicial: Rafael, Iago, Newton, Arboleda, Osorio e Pedro Lima; Pablo Maia, Bobadilla e Djhordney; Luciano e Calleri.
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✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X SÃO PAULO
🏆 Brasileirão - 36ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 23 de novembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)
🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
🚩 Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (Fifa/AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Tite)
Gabriel Batista, Vitinho, Justino, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Medina e Ziyech; Matheus Martims e Tiquinho Soares.
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael, Iago, Newton, Arboleda, Osorio e Pedro Lima; Pablo Maia, Bobadilla e Djhordney; Luciano e Calleri.
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