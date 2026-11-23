O Botafogo está escalado para enfrentar o São Paulo, nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo importante na luta contra o rebaixamento. O técnico Tite mexeu na equipe após a goleada sofrida para o Corinthians, mas manteve o esquema.

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Tite manteve o esquema com linha de cinco defensores. Ferraresi, que foi desfalque contra o Corinthians, volta a ser titular e formará trio com Justino e Marçal.

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Na parte criativa da equipe, Danilo e Montoro continuam no banco. Edenilson foi sacado da equipe para a entrada do marroquinho Hakim Ziyech.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista, Vitinho, Justino, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Medina e Ziyech; Matheus Martims e Tiquinho Soares.

Já o São Paulo, do técnico Dorival Júnior, tem o seguinte 11 inicial: Rafael, Iago, Newton, Arboleda, Osorio e Pedro Lima; Pablo Maia, Bobadilla e Djhordney; Luciano e Calleri.

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Nilton Santos recebe Botafogo x São Paulo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

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✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO PAULO

🏆 Brasileirão - 36ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 23 de novembro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

🚩 Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (Fifa/AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Tite)

Gabriel Batista, Vitinho, Justino, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Medina e Ziyech; Matheus Martims e Tiquinho Soares.

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael, Iago, Newton, Arboleda, Osorio e Pedro Lima; Pablo Maia, Bobadilla e Djhordney; Luciano e Calleri.