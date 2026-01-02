Além de Pikachu: veja jogadores que já vestiram as camisas de Paysandu e Remo
Atacante de 33 anos é o novo reforço do Leão de Antônio Baena para a temporada
O Remo anunciou a contratação de Yago Pikachu no último dia do ano para a temporada de 2026, quando disputará a Série A do Brasileirão. O reforço de 33 anos é ídolo e artilheiro do Paysandu, maior rival do Leão de Antônio Baena. No entanto, não é a primeira vez que um jogador com passagem em um dos clubes defende o adversário.
O Lance! reuniu alguns nomes, assim como Pikachu, que jogaram por Remo e Paysandu. Na lista, há também técnicos que protagonizaram "travessias", como é chamado quando um atleta sai do Leão e vai para o Papão ou vice-versa, além de ídolos.
Veja jogadores e técnicos que já vestiram as camisas de Remo e Paysandu
🧤 Goleiros
Luiz Carlos; Claudecir (Graúna); Gilberto; Robson; Thiago Coelho.
🛡️ Laterais
Souza (Cara de Velha); Marquinhos Belém; Luiz Fernando; Marlon; Thiago Ennes; Carabina; Pikachu; Edson Boaro; Charles Guerreiro; Cláudio Gavião.
🧱 Zagueiros
Cametá; Ney Sorvetão; Belterra; Sérgio; Rogério Corrêa; Augusto.
⚙️ Meios-campistas
Gian; Vélber; Jóbson; Mesquita; Agnaldo; Djalma; Eduardo Ramos; Uchôa; Flamel; Rogério Belém; Dema; Alex Oliveira; Magno; Fabrício; Ricardo Capanema; Alexandre Pensador; Rogerinho Gameleira; Jhonatan; Luiz Carlos Trindade (Feiticeiro); Oberdan; Castor; Flávio Goiano.
⚽ Atacantes
Ageu Sabiá; Edil; Mário Sérgio; Alcino; Betinho; Kiros; Dadinho; Cacaio; Valdomiro; Aleílson; Pimentinha; Fábio Oliveira; Leandro Carvalho; Marcelo Maciel; Leandro Cearense; Ruan; Maracanã; Balão; Muriqui; Beah; Arinelson; Maurílio; Bira Burro.
🧢 Técnicos
Givanildo Oliveira; Márcio Fernandes; Hélio dos Anjos; Edson Gaúcho; Roberto Fernandes.
➡️Paysandu deixa de seguir Yago Pikachu após anúncio do Remo
Passagem de Pikachu no Papão e anúncio pelo Leão
Revelado pelo Paysandu, Yago Pikachu atuou no profissional do clube entre 2012 e 2015. Foram 213 partidas ao longo do recorte, com 62 gols e 15 assistências. O atleta venceu o Campeonato Paraense de 2013.
Após a saída, Pikachu assinou com o Vasco. Na sequência, jogou pelo Fortaleza, transferiu-se para o Shimizu S-Pulse-JAP e retornou ao Leão do Pici.
O anúncio no Remo começou a ser feito na noite da última quarta-feira (31). O time publicou nas redes sociais um vídeo com uma "Pokébola" e uma música dedicada ao personagem Pikachu, principal símbolo da franquia "Pokémon". Instantes depois da virada de ano, veio o comunicado definitivo.
Quarto colocado na última Série B, o Remo segue se movimentando em preparação para o Campeonato Brasileiro. Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo e Athletico-PR, foi definido como o novo treinador da equipe paraense.
