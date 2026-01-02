O Remo anunciou a contratação de Yago Pikachu no último dia do ano para a temporada de 2026, quando disputará a Série A do Brasileirão. O reforço de 33 anos é ídolo e artilheiro do Paysandu, maior rival do Leão de Antônio Baena. No entanto, não é a primeira vez que um jogador com passagem em um dos clubes defende o adversário.

O Lance! reuniu alguns nomes, assim como Pikachu, que jogaram por Remo e Paysandu. Na lista, há também técnicos que protagonizaram "travessias", como é chamado quando um atleta sai do Leão e vai para o Papão ou vice-versa, além de ídolos.

Veja jogadores e técnicos que já vestiram as camisas de Remo e Paysandu

🧤 Goleiros

Luiz Carlos; Claudecir (Graúna); Gilberto; Robson; Thiago Coelho.

🛡️ Laterais

Souza (Cara de Velha); Marquinhos Belém; Luiz Fernando; Marlon; Thiago Ennes; Carabina; Pikachu; Edson Boaro; Charles Guerreiro; Cláudio Gavião.

🧱 Zagueiros

Cametá; Ney Sorvetão; Belterra; Sérgio; Rogério Corrêa; Augusto.

⚙️ Meios-campistas

Gian; Vélber; Jóbson; Mesquita; Agnaldo; Djalma; Eduardo Ramos; Uchôa; Flamel; Rogério Belém; Dema; Alex Oliveira; Magno; Fabrício; Ricardo Capanema; Alexandre Pensador; Rogerinho Gameleira; Jhonatan; Luiz Carlos Trindade (Feiticeiro); Oberdan; Castor; Flávio Goiano.

⚽ Atacantes

Ageu Sabiá; Edil; Mário Sérgio; Alcino; Betinho; Kiros; Dadinho; Cacaio; Valdomiro; Aleílson; Pimentinha; Fábio Oliveira; Leandro Carvalho; Marcelo Maciel; Leandro Cearense; Ruan; Maracanã; Balão; Muriqui; Beah; Arinelson; Maurílio; Bira Burro.

🧢 Técnicos

Givanildo Oliveira; Márcio Fernandes; Hélio dos Anjos; Edson Gaúcho; Roberto Fernandes.

Técnico Hélio dos Anjos é um dos nomes que já comandou Remo e Paysandu (Foto: Fernando Torres/AGIF/Gazeta Press)

Passagem de Pikachu no Papão e anúncio pelo Leão

Revelado pelo Paysandu, Yago Pikachu atuou no profissional do clube entre 2012 e 2015. Foram 213 partidas ao longo do recorte, com 62 gols e 15 assistências. O atleta venceu o Campeonato Paraense de 2013.

Após a saída, Pikachu assinou com o Vasco. Na sequência, jogou pelo Fortaleza, transferiu-se para o Shimizu S-Pulse-JAP e retornou ao Leão do Pici.

O anúncio no Remo começou a ser feito na noite da última quarta-feira (31). O time publicou nas redes sociais um vídeo com uma "Pokébola" e uma música dedicada ao personagem Pikachu, principal símbolo da franquia "Pokémon". Instantes depois da virada de ano, veio o comunicado definitivo.

Quarto colocado na última Série B, o Remo segue se movimentando em preparação para o Campeonato Brasileiro. Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo e Athletico-PR, foi definido como o novo treinador da equipe paraense.