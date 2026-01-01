Lezcano recusa proposta do Cerro Porteño por nova chance no Fluminense

O Fluminense recebeu uma proposta de empréstimo do Cerro Porteño por Ruben Lezcano. Mesmo com pouca minutagem no Tricolor, o jogador e seu staff rejeitaram a oferta.

Conforme informado pelo "ge" e confirmado pelo Lance!, a avaliação é que o retorno para sua terra natal não será positiva no momento, preferindo aguardar o início da temporada, em que poderá ganhar minutagem com Zubeldia. Do lado tricolor, só interessaria uma negociação em que os valores igualassem ao investimento feito no paraguaio, cerca de 29 milhões de reais.

Lezcano está no grupo que se reapresenta nesta sexta-feira (2) no CT Carlos Castilho, composto por jogadores que tiveram menor minutagem em 2025, enquanto os demais retornam no dia 8. Neste período, o meia paraguaio será observado de perto pelo treinador e terá mais oportunidades nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.

O meio-campista chegou ao Rio de Janeiro no começo de 2025 e foi pouco aproveitado pelos três treinadores que comandaram o clube na temporada. Em uma entrevista, Renato Gaúcho afirmou que tanto ele quanto Lavega ainda não estavam preparados para jogar.

Lezcano encerrou o ano com apenas 11 partidas. Mesmo atuando pouco, seguiu sendo convocado pela seleção paraguaia ao longo da temporada.

Novidades no Fluminense em 2026?

Entre os jogadores confirmados para a reapresentação antecipada estão Lavega, Lezcano, Santi Moreno, Júlio Fidelis, Riquelme, Davi Schiundt, Wallace Davi e Matheus Reis. O grupo reúne jovens formados em Xerém e atletas que tiveram participação mais limitada ao longo da última temporada, mas que estão no radar da comissão técnica para 2026.

