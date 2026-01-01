Zagueiro deixa o Ceará após fim de empréstimo e retorna ao Bahia

O zagueiro Marcos Victor, que pertence ao Bahia, despediu-se do Ceará após o fim de seu empréstimo. Os baianos estão focando na disputa da próxima Copa Libertadores, enquanto que os cearenses caíram para a Série B.

Marcos Victor foi revelado pelo próprio Ceará e fez a sua estreia como profissional em 2022. No fim daquele ano, foi vendido ao Bahia por R$ 3,9 milhões. Sem muito espaço desde a chegada, o defensor foi emprestado ao Athletico-PR em 2024, mas disputou apenas uma partida com o Furacão.

Em 2025, o Bahia acertou o empréstimo ao Ceará. O zagueiro de 24 anos ficou no banco durante boa parte da temporada, mas obteve a titularidade na reta final. Foram 17 jogos nessa passagem pelo Vovô, com um gol e uma assistência.

Marcos Victor atuou pelo Ceará em 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

— Agradeço a minha família, aos companheiros, comissão, diretoria e à Nação Alvinegra pelo apoio e pela confiança. Sigo em frente mais motivado, mais forte e ainda mais comprometido em evoluir, corrigir erros e honrar cada oportunidade que Deus colocar no meu caminho. Gratidão sempre, até logo nação alvinegra - escreveu o zagueiro em rede social.

Tendo contrato até o fim de 2027, é possível que o defensor seja aproveitado pela equipe de Rogério Ceni. Hoje, na posição, o Tricolor tem David Duarte, Ramos Mingo, Luiz Gustavo, Gabriel Xavier e Kanu.

Reforços no Ceará

Reformulando grande parte do seu elenco, o Ceará anunciou, até agora, dois reforços para 2026. O primeiro foi o lateral-direito Alex Silva e o segundo foi o meia-atacante Juan Alano.

O time segue no mercado e já fechou com o lateral-esquerdo Fernando, do Athletico-PR. Conversas com o lateral Zeca aconteceram, mas nada se concretizou.