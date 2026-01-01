O anúncio oficial de Yago Pikachu como novo reforço do Remo para a temporada de 2026 ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. O Paysandu, clube onde o jogador é considerado ídolo, rompeu as relações ao deixar de seguir o atacante nas redes sociais após 10 anos de relação.

A atitude do Papão foi entendida pelos internautas que observaram o 'unfollow' como uma ruptura após a oficialização do jogador pelo maior rival, que disputará a Série A do Brasileirão neste ano.

Yago Pikachu foi revelado na base do clube paraense e durante anos foi considerado como um dos maiores artilheiros do clube no século XXI devido à passagem vitoriosa pela equipe. Pelo Paysandu, disputou cerca de 216 partidas pelo Paysandu, marcando 62 gols, entre 2012 e 2015.

Promessa quebrada?

Em 2018, quando defendia a camisa do Vasco, Yago Pikachu fez uma promessa durante entrevista ao ao extinto quadro "Bolívia Talk Show", do canal "Desimpedidos", no YouTube. Questionado sobre qual time não defenderia na carreira, ele afirmou que seria o Remo.

— Só no Remo, eu acho. Não jogaria no Remo não - disse à época.

Ligação entre Yago Pikachu e o Paysandu

Durante a passagem pelo Paysandu, Pikachu foi muito além dos números. Mais do que fazer gols e se tornar um dos principais artilheiros, ele simbolizou entrega e identidade com a camisa do clube, sendo presença frequente em partidas decisivas de competições nacionais e regionais.

Versátil, o atacante tanto pelo lado direito quanto em funções mais ofensivas, consolidando-se como referência técnica no elenco e figura marcante para a torcida do Papão. Devido às atuações entre 2012 e 2015, Pikachu entrou para um grupo seleto ao alcançar a marca de 100 jogos pela equipe, sendo homenageado pelo Paysandu por um feito raro para um atleta em início de carreira profissional.

Yago Pikachu, jogador do Paysandu, comemora seu gol durante a primeira partida contra o Fluminense, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2015 (Foto: Jorge Rodrigues/Agência Eleven/Gazeta Press)<br>

Com a saída de Belém, deu sequência à trajetória em clubes de maior projeção. Defendeu o Vasco, onde se firmou como um dos atletas que mais vestiram a camisa Cruzmaltina no século XXI, teve experiência internacional no Shimizu S-Pulse, do Japão, e viveu seu período mais vitorioso no Fortaleza.

No clube cearense, foram mais de 285 partidas disputadas, cerca de 61 gols, participações decisivas com assistências e a conquista de títulos estaduais e regionais, consolidando seu nome na história do Tricolor do Pici.



Veja como foi o anúncio do Remo

O anúncio no Remo começou a ser feito na noite da última quarta-feira (31). O time publicou nas redes sociais um vídeo com uma "Pokébola" e uma música dedicada ao personagem Pikachu, principal símbolo da franquia "Pokémon". Instantes depois da virada de ano, veio o comunicado definitivo.

Quarto colocado na última Série B, o Remo segue se movimentando em preparação para o Campeonato Brasileiro. Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo e Athletico-PR, foi definido como o novo treinador da equipe paraense.