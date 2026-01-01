Em clima de 'Pokémon', Yago Pikachu assina com time da Série A

O atacante Yago Pikachu, que deixou o Fortaleza após o fim de seu contrato, foi anunciado pelo Remo com um vínculo de dois anos. Pikachu acumula longa passagem no Paysandu, maior rival da sua nova equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

A passagem total no Fortaleza teve 286 jogos, com 61 gols e 35 assistências. Foram cinco títulos: três do Campeonato Cearense e dois da Copa do Nordeste. No fim do ano passado, o Tricolor acabou sendo rebaixado para a Série B.

O anúncio no Remo começou a ser feito na noite da última quarta-feira (31). O time publicou nas redes sociais um vídeo com uma "Pokébola" e uma música dedicada ao personagem Pikachu, principal símbolo da franquia "Pokémon". Instantes depois da virada de ano, veio o comunicado definitivo.

continua após a publicidade

➡️ Goleiro ex-Ceará e Fortaleza rescinde novo contrato e se aposenta

— Ainda quando garoto, Yago defendeu o Remo em competições de base tanto no futebol de campo quanto no futsal. Agora vai somar forças com o elenco em uma temporada de grandes desafios - escreveu o clube em seu site oficial.

Quarto colocado na última Série B, o Remo segue se movimentando em preparação para o Campeonato Brasileiro. Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo e Athletico-PR, foi definido como o novo treinador da equipe paraense.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos

Novo CEO no Fortaleza

O Fortaleza anunciou no domingo (28) o novo CEO de futebol para a sua SAF. Trata-se de Pedro Martins, profissional com passagens por diversos clubes brasileiros.

Pedro Martins é formado em administração de empresas, possui MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool, certificação em Estratégia Disruptiva pela Harvard Business School Online e em Elite Scouting pela UEFA Academy.