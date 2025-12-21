Luizão relembra Mundial entre Corinthians e Vasco: 'Era contra o Eurico'

Corinthians e Vasco decidem a Copa do Brasil neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. O ex-atacante Luizão, viveu grandes momentos com as duas camisas e sentiu de perto a rivalidade entre paulistas e cariocas no começo deste século.

O ex-jogador é campeão dos dois maiores títulos dos clubes: a Libertadores de 1998 no Vasco, e o Mundial de 2000 pelo Corinthians. A história pelos alvinegros começou no Rio de Janeiro, com a missão de substituir um ídolo.

Corinthians foi campeão do Mundial de 2000 sobre o Vasco (Foto: Acervo/Gazeta Press)

Libertadores

Em 1997, o Vasco conquistou o Campeonato Brasileiro sobre o Palmeiras, e além da taça, garantiu uma vaga na Libertadores. Edmundo e Evair, destaques do torneio, deixaram a Colina. Foi aí que Eurico Miranda, então dirigente da equipe carioca, foi até o Deportivo La Coruña, resgatar Luizão.

- Minha chegada ao Vasco foi uma surpresa para mim, de repente disseram que o Eurico Miranda estava em La Coruña para me contratar. Aí eu tive uma conversa com Eurico, ele disse que me queria para fazer gols na Libertadores. Eles se acertaram comigo, com La Coruña, e eu cheguei para essa grande competição, no ano do centenário do Vasco. Eu e Donizete chegamos para substituir Edmundo e Evair, deu tudo certo, reencontrei o Bebeto de Oliveira, meu primeiro preparador físico como profissional, que me ajudou bastante, fomos muitos felizes neste ano, ganhamos Libertadores, o Carioca, eu fui um dos melhores jogadores do clube ano. Infelizmente perdemos para o Mundial para o Real Madrid, mas fomos muito bem - contou o atacante ao Lance!.

Na primeira fase, o Vasco se classificou na segunda posição, mas foi ganhando casca ao longo do torneio. O clube eliminou Cruzeiro, Grêmio, River Plate e bateu o Barcelona de Guayaquil na decisão. Luizão foi o artilheiro da equipe na competição com 13 gols.

- A Libertadores era um sonho para o Vasco, até hoje é o maior título da história do clube. Quando eu cheguei o Eurico pediu para fazer gols na Libertadores, uma competição muito difícil, a gente começou perdendo do Grêmio, do Chivas, aí empatamos com o América. Depois tivemos jogos em casa com o Grêmio, a torcida nos ajudou bastante, eu faço dois gols, do 3 a 0, depois faço dois gols contra o Chivas, conseguimos a classificação. A memória que tenho é de fazer os gols para ajudar o Vasco a se classificar, contra o Cruzeiro, na final com o Barcelona. Foi uma campanha maravilhosa, em pouco tempo consegui o carinho do torcedor - disse o camisa 9.

Luizão foi destaque da equipe carioca na conquista da Libertadores de 1998 (Foto: Pedro Ugarte / AFP)

Saída do Vasco e ida para o Corinthians

Em 1999, deixou o Rio de Janeiro para defender o Timão. No Parque São Jorge fez história e conquistou o Brasileirão de 1999, o Mundial de Clubes de 2000 e o Paulistão de 2001. Por pouco esse roteiro não aconteceu, e tudo dependeu de uma briga com Eurico Miranda.

- Minha saída do Vasco e ida para o Corinthians foi uma briga que tive com Eurico. Eu estava há dez meses sem receber, o La Coruña pediu minha volta porque o Eurico não tinha pago a equipe, aí mandaram uma carta para mim e para o Vasco, que se não pagassem o La Coruña em 48 horas, e acertasse comigo, era para eu voltar. Eu fui cobrar o Eurico, ele achou que eu estava do lado dos espanhóis, mas eu queria ficar no Vasco, tanto que fui eu que fui lá me comprar no La Coruña com autorização do Vasco. De repente o Eurico desliga o telefone na minha cara, meu sangue também é quente, aí peguei minhas coisas e saí, ainda não tinha proposta do Corinthians, mas como eu saí, eles estavam procurando um 9, falaram com meu empresário, e pude defender o Corinthians. Foi de surpresa, saí de um grande clube e fui para outro - disse o atacante.

Luizão contou rusga com Eurico Miranda (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Mundial de 2000 e motivação extra

Eis a história, que o caminho de Luizão e Vasco iriam se cruzar, ou melhor, com o de Eurico Miranda. Na final do Mundial de 2000, Corinthians e o clube carioca decidiram o título no Maracanã. Após empate por 0 a 0 no tempo normal, o Timão conquistou a taça nos pênaltis.

- Meu reencontro no Mundial com o Vasco, para mim não era jogar contra o Vasco, para mim era jogar contra o Eurico. Ele falou muita coisa errada sobre mim na época, então para mim era contra ele, eu fiz de tudo para ganhar esse jogo do Eurico Miranda - contou.

Apesar da mágoa com o antigo dirigente, Luizão reconhece as dificuldades daquela decisão. Eram dois times recheados de craques. No Parque São Jorge, Marcelinho Carioca, Edílson e companhia, do outro, Edmundo, Romário e Juninho Pernambucano. O ex-atacante elogiou o nível daqueles elencos.

- Os dois dariam um grande jogo, o time de 99/2000 de Corinthians e Vasco eram muito fortes. O que tinha mais de semelhança era que você sabia os 11 jogadores dos dois times, foram duas equipes fantásticas, não tinha tantas diferenças, eram times fortes, que entravam para ganhar - finalizou.

Luizão foi artilheiro no Corinthians (Foto: Acervo/Gazeta Press)

Favorito para a Copa do Brasil

Ídolo com as duas camisas, Luizão evitou apontar um favoritismo na decisão. O pentacampeão do mundo indicou um jogo igual, em que a 'cabeça no lugar' será vital para a decisão. Expert na posição, falou sobre dois atacantes que podem ser protagonistas na decisão.

- Eu não vejo um favorito para esse jogo, eu vejo duas equipes iguais, quem tiver cabeça no lugar, não cometer erros infantis, pode chegar ao título, não ter expulsos, isso conta muito em decisão, mas é um jogo aberto. Eu brinquei nesta semana, jogou o Flamengo na quarta, Vasco e Corinthians a noite, eu marquei por todos em decisão. Acho que quem pode decidir é o Rayan para o Vasco e a estrela do Yuri Alberto pode brilhar nesta decisão - finalizou o ex-jogador.