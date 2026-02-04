Fora de clássico contra o Santos, Crespo comenta a situação de Alisson no São Paulo

Alisson não foi relacionado novamente. Fora do clássico contra o Santos desta quarta-feira, o volante foi assunto na coletiva de imprensa de Hernán Crespo. Desde a história envolvendo a possível ida do jogador ao Corinthians, que não aconteceu por falta de pagamento do time alvinegro, o atleta não foi mais relacionado para os jogos do São Paulo, mesmo que ainda siga treinando normalmente no CT.

Durante a coletiva, Crespo disse que muito disso se deve aos momentos dos colegas - e que aguarda "Alisson voltar a ser Alisson".

- Quando o Alisson voltar a ser o Alisson, ele vai voltar a ser protagonista no São Paulo. Não tenho dúvida - destacou.

O Santos e o São Paulo ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O gol santista da partida foi marcado por Zé Rafael e Calleri descontou para o Tricolor.

Alisson, do São Paulo, iria reforçar o Corinthians (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

Relembre a situação de Alisson

Contrariando o acordo desenhado nas últimas semanas entre os clubes, o Timão recuou e desistiu de pagar R$ 1 milhão à vista ao São Paulo pelo empréstimo. Como Alisson ainda é jogador do Corinthians, voltará a treinar no SuperCT.

O valor funcionava como uma espécie de cláusula 'anti-calote' imposta pela diretoria do São Paulo para a transferência do volante ao Corinthians pelo restante da temporada. Pelo acordo, o Timão ainda teria que pagar outros R$ 500 mil durante o ano.

O clube alvinegro teria que pagar mais R$ 1,5 milhão caso Alisson disputasse 25 jogos pelo Timão. O acordo também previa uma opção de contrato ao fim do empréstimo avaliada em 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões na cotação atual). Além disso, a negociação presumia que o Corinthians desembolsasse R$ 2 milhões para escalar o volante em partidas contra o São Paulo.