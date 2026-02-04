Grêmio vira com segundo tempo espetacular e bate o Botafogo em jogaço na Arena

Com segundo tempo inspirado na Arena, o Grêmio venceu o Botafogo de virada pelo placar de 5 a 3 em um grande jogo pela segunda rodada do Brasileirão e conquistou sua primeira vitória na competição. Carlos Vinícius (três vezes), Tetê e Edenílson marcaram para o time gaúcho, e Arthur Cabral e Danilo (duas vezes) para os cariocas.

continua após a publicidade

➡️ Marçal desfalcará o Botafogo por pelo menos três semanas após lesão no joelho

Foram os primeiros três pontos somado pelo Tricolor, que volta a campo na próxima quarta-feira (11), contra o São Paulo, fora de casa. O Glorioso, por sua vez, segue com três e irá encarar o Fluminense no dia seguinte, no Maracanã.

Jogo movimentado

Na Arena, o time comandado por Martín Anselmi deu mais demonstrações da evolução com o novo modelo de jogo. Ainda que carecendo de ajustes na defesa, o Botafogo desfila bom futebol em campo tendo como pilar do trabalho o toque de bola rápido e aproximado.

continua após a publicidade

Se perdeu Santi Rodríguez, titular do time, por lesão logo no começo, o Alvinegro não se abateu e respondeu com gol de Arthur Cabral. Barboza achou lindo lançamento para o centroavante, que atacou o espaço, ajeitou para a direita e mandou uma bomba. Na fase ofensiva, tudo certo. Atrás, Anselmi viu erro de Mateo Ponte custar o empate do Grêmio com Carlos Vinícius.

Sem diminuir o ritmo, o Botafogo foi avançando com os toques curtos e viu a qualidade técnica sobressair. Tabela no meio, bola em Montoro, que achou lindo passe para Danilo dar vantagem novamente ainda no primeiro tempo com um golaço para aplaudir de pé. Lindo do meio para frente, mas caótico na zaga. O Grêmio foi com tudo com uma simples alteração.

continua após a publicidade

Grêmio volta com tudo e decide

A entrada de Amuzu desconsertou a defesa do Botafogo pelo lado direito. Foram do camisa 9 as jogadas do segundo e quarto gols, marcados por Carlos Vinícius e Tetê. No meio desses, o centroavante ainda converteu com categoria o pênalti assinalado após toque no braço de Alex Telles. Triplete da referência do Imortal na Arena, que ampliou com Edenílson. No fim, Danilo fez e voleio — contanto com desvio — e diminuiu para ar números finais.

Carlos Vinícius comandou a vitória do Grêmio sobre o Botafogo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/GazetaPress)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 5 X 3 BOTAFOGO

2ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima MG)

Gols: Carlos Vinícius 25'/1ºT, 4'/2ºT e 11'/2ºT, Tetê 14'/2ºT e Edenílson 33'/2ºT (GRE); Arthur Cabral 16'/1ºT e Danilo 35'/1ºT e 40'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Alexander Barboza, Mateo Ponte e Allan (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Weverton, João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur (Dodi) e Monsalve (Willian); Tetê (Edenílson), Pavon (Amuzu) e Carlos Vinícius (André). Técnico: Luís Castro.

BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte (Matheus Martins), Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan (Marquinhos), Montoro (Barrera) e Alex Telles; Santi Rodríguez (Artur (Nathan)) e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.