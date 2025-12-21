menu hamburguer
Vasco

Vasco anuncia patrocínio pontual para a final da Copa do Brasil

Decisão é neste domingo (21), às 18h

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
16:26
Camisa do Vasco com o patrocínio para a final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Vasco)
Camisa do Vasco com o patrocínio para a final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Vasco)
O Vasco anunciou o patrocínio pontual da Álamo para a final da Copa do Brasil, que acontece neste domingo (21), às 18h, no Maracanã, contra o Corinthians. A marca ficará estampada na barra frontal do short.

➡️ Acompanhe ao vivo tudo sobre a final entre Vasco e Corinthians pela Copa do Brasil

Além do uniforme Cruz-Maltino, a empresa também estará presente fora do estádio, onde fará ativações com os torcedores antes da partida. No início do jogo e no intervalo, promoverão dinâmicas interativas e distribuirão brindes exclusivos. As redes sociais da empresa também participarão do movimento.

— Estar em uma final de Copa do Brasil amplia ainda mais a visibilidade e a força da marca Vasco, e parcerias como essa com a Álamo potencializam esse momento. É uma iniciativa que conecta o clube, o torcedor e o mercado no maior palco do futebol brasileiro, reforçando nosso compromisso em gerar valor esportivo e comercial em ocasiões estratégicas — afirmou o CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeo.

A Álamo é uma empresa especializada em segurança veicular, cuidando de carros e motos no dia a dia, oferenco benefícios e assistências que facilitam a rotina dos associados.

— Queremos criar uma experiência que o torcedor leve para a memória. A ideia é deixar os vascaínos ainda mais animados com nossas dinâmicas e se divertir em um dia tão especial. Estar ao lado do Vasco em uma final é participar de um momento único – destacou Paula Leal, gestora de Marketing da Álamo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Vasco x Corinthians decidem quem será o campeão da Copa do Brasil
Vasco x Corinthians decidem quem será o campeão da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)


