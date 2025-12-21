Vasco anuncia patrocínio pontual para a final da Copa do Brasil
Decisão é neste domingo (21), às 18h
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco anunciou o patrocínio pontual da Álamo para a final da Copa do Brasil, que acontece neste domingo (21), às 18h, no Maracanã, contra o Corinthians. A marca ficará estampada na barra frontal do short.
Vasco divulga relacionados para final da Copa do Brasil
Vasco
Prorrogação ou pênaltis: o que acontece se Vasco x Corinthians terminar empatado?
Futebol Nacional
Saiba porque Vasco pode embolsar R$ 3 milhões a mais que Corinthians na Copa do Brasil
Lance! Biz
➡️ Acompanhe ao vivo tudo sobre a final entre Vasco e Corinthians pela Copa do Brasil
Além do uniforme Cruz-Maltino, a empresa também estará presente fora do estádio, onde fará ativações com os torcedores antes da partida. No início do jogo e no intervalo, promoverão dinâmicas interativas e distribuirão brindes exclusivos. As redes sociais da empresa também participarão do movimento.
— Estar em uma final de Copa do Brasil amplia ainda mais a visibilidade e a força da marca Vasco, e parcerias como essa com a Álamo potencializam esse momento. É uma iniciativa que conecta o clube, o torcedor e o mercado no maior palco do futebol brasileiro, reforçando nosso compromisso em gerar valor esportivo e comercial em ocasiões estratégicas — afirmou o CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeo.
A Álamo é uma empresa especializada em segurança veicular, cuidando de carros e motos no dia a dia, oferenco benefícios e assistências que facilitam a rotina dos associados.
— Queremos criar uma experiência que o torcedor leve para a memória. A ideia é deixar os vascaínos ainda mais animados com nossas dinâmicas e se divertir em um dia tão especial. Estar ao lado do Vasco em uma final é participar de um momento único – destacou Paula Leal, gestora de Marketing da Álamo.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias