O Palmeiras fez o dever de casa e com direito a goleada sobre o Vitória, por 5 a 1, na noite desta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a primeira vitória do tiime de Abel Ferreira na competição, já que estreou com empate com o Atlético-MG.

Após a partida, o meio-campista Andreas Pereira, destaque do jogo, comentou a importância da vitória, já que a equipe vem oscilando na temporada, com direito a derrotas imprevistas no Campeonato Paulista, como a goleada sofrida para o Novorizontino e a derrota contra o Botafogo-SP.

- Importante a vitória e da forma como foi. Importante para a gente começar a ganhar confiança e os três pontos são importantes. Muito fácil se adaptar em um grande clube como o Palmeiras, todos ajudam, desde a comissão aos jogadores. A cada dia me sinto melhor e jogo meu futebol - disse o camisa 8, um dos principais destaques da goleada alviverde, ainda que não tenha balançado as redes, mas que contribuiu com assistências.

Agora, o Verdão vira novamente a chave e começa a pensar no Paulistão. No domingo (8), o duelo será contra o Corinthians, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima e penúltima rodada da primeira fase do Estadual. O Alviverde é o vice-líder, com 12 pontos em seis jogos.